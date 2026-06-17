Không thành lập quỹ mới về phát triển AI quốc gia

Sáng 17/6, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Sáng 17/6, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Sáng 17/6, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết Bộ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao với 4 nhóm chính sách mới.

Trong đó, dự thảo bổ sung các cơ chế thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược như ưu tiên thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu đối với sản phẩm công nghệ chiến lược; đẩy nhanh xây dựng, thẩm định và công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Dự thảo cũng hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; đồng thời hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ cao.

Một nội dung đáng chú ý khác là sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất đối với các khu công nghệ cao được đầu tư hạ tầng bằng nguồn vốn doanh nghiệp; đồng thời bổ sung cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo Nghị định đang được phối hợp hoàn thiện cùng Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trước ngày 20/6.

Về triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn hướng dẫn các bộ, cơ quan về quy trình thực hiện các nhiệm vụ này.

Đối với dự thảo Nghị định quy đinh về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị thành lập quỹ theo hướng tinh gọn, giao đơn vị hiện có trực tiếp quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và không trùng lặp với các quỹ hiện có.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao, Phó thủ tướng nhấn mạnh các chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghệ cao.

Theo Phó thủ tướng, trong bối cảnh công nghệ thế giới thay đổi nhanh chóng, công nghệ cao và công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, các cơ chế, chính sách cần đóng vai trò "tiếp sức", tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao trước 20/6. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao trước ngày 20/6; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển đổi số.



Về dự thảo Nghị định quy định Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Phó thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ theo hướng không thành lập quỹ mới, giao Bộ nghiên cứu lồng ghép các nhiệm vụ phát triển AI vào các quỹ hiện có và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn của quốc gia, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/6.

Phó thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất xây dựng Nghị quyết xử lý các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời đồng ý chủ trương xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo.

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