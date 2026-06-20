Khách tham quan hứng thú với các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc
Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị, hơn 87 gian trưng bày và nhiều hoạt động sôi nổi.
Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị, hơn 87 gian trưng bày và nhiều hoạt động sôi nổi.
Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của VietTimes trong thời gian qua, hy vọng toà soạn tiếp tục là điểm đến tin cậy nhiều của độc giả.
Ngày 18/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng đăng toàn văn bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, vừa được Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Tham nghị nhiệm kỳ 2026-2028.
Sáng 17/6, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026.
TBSG Business Hub được xây dựng trên hạ tầng công nghệ của Arobid.com, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác. Đồng thời, mở rộng thị trường và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo phương thức số.
Trong bối cảnh truyền thông số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí cần giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực nghề nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
Đối với kinh tế báo chí, các cơ quan báo chí điện tử được tích hợp hợp pháp các dịch vụ thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế và nội dung theo yêu cầu trên nền tảng của mình từ 1/7.
Bộ Công an vừa có chỉ đạo triển khai tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026, nhằm phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ quan trọng, song không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.
Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.
Thành ủy TP.HCM vừa quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy, định hướng mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan này chính thức hoạt động từ 1/7.
Tối 12/6, người dùng Facebook tại Việt Nam và nhiều quốc gia phản ánh tình trạng không thể truy cập nền tảng này hoặc bị đăng xuất khỏi tài khoản một cách bất thường.
Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP.
Theo TikTok Shop, người tiêu dùng trực tuyến ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất. Do đó sự minh bạch là yếu tố cạnh tranh mới trên thương mại điện tử.
Theo dự thảo tờ trình, sau quá trình thực hiện quy hoạch báo chí và chủ trương tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan báo đã giảm từ 195 xuống còn 98 cơ quan.
Nghị định 174 quy định mức phạt tới 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm báo chí trên mạng xã hội mà không được phép. Vậy việc đăng lại bài báo lên YouTube, TikTok để kiếm tiền quảng cáo có bị xử lý hay?
Ngày 1/6, Chính phủ ban hành Nghị định 196 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.
Người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và vi mạch bán dẫn sẽ được nhận học bổng từ 3,7 đến 8,4 triệu đồng/tháng theo chính sách mới của Chính phủ.
Tuyển 6 công chức công nghệ thông tin, Cục Chuyển đổi số Quốc gia áp dụng cơ chế đãi ngộ đặc thù, với thu nhập có thể đạt gần 19 triệu đồng/tháng.
Truyền hình MyTV của VNPT sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026, đồng thời bổ sung tính năng dữ liệu thể thao Sport Hub và các nội dung chuyên đề nhằm mở rộng trải nghiệm theo dõi giải đấu cho khán giả Việt Nam.