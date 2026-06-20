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Khách tham quan hứng thú với các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc

Quỳnh An
Quỳnh An

Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị, hơn 87 gian trưng bày và nhiều hoạt động sôi nổi.

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Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
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Đây là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, quy tụ các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo và công chúng yêu mến báo chí tham gia nhiều hoạt động đặc sắc.
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Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026.
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Hội Báo toàn quốc 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo, với tổng số 87 gian trưng bày, phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu TP Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo, khu trưng bày ngoài trời.
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Hội Báo toàn quốc năm 2026 thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của du khách thập phương.
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Gian trưng bày của Hội Truyền thông số Việt Nam thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan. Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày.
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Các đại biểu tham quan các gian trưng bày Hội truyền thông số Việt Nam tại hội báo.
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Gian trưng bày của Báo Nhân dân hút khách tham quan.

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Từ khóa:

#Hội Báo 2026 #Ngày báo chí 21/6

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