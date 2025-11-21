Thủ tướng họp khẩn từ Algeria, giải ngân 700 tỷ đồng trong đêm cứu trợ 4 tỉnh vùng lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng).

Đêm 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Tham dự có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình (tại điểm cầu trụ sở Chính phủ); Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Khánh Hòa và lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ. Ảnh: VGP.

Thủ tướng hoan nghênh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19 nghìn hộ dân với trên 60 nghìn người.

Thủ tướng nêu rõ theo chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, hiện nay việc cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố.

Cùng với đó, phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt. Khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại; song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

"Ai có gì giúp nấy"

Lãnh đạo Chính phủ tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay, Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển.

Mưa lũ khiến nhiều nhà dân tại thôn Quảng Lạc, xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu. Ảnh: Vietnamnet.

Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (trước đó đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước. Bộ Công an phối hợp với địa phương, các lực lượng kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, nguy hiểm.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người, tiếp cận ngay những nơi chưa tiếp cận được để cứu người, hỗ trợ nhân dân; các chủ thể nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền, phát huy "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, "ở đâu dân cần, dân khó thì có chúng ta".