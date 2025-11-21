Phó thủ tướng: Không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số một. Bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm.

Tối 20/10, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Cuộc họp này diễn ra ngay sau khi Phó thủ tướng đi thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa,

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng ngập sâu trên diện rộng. Lũ trên các sông chính vượt mức lịch sử, gây chia cắt hơn 100 xã, phường.

Tại cuộc họp, các địa phương cũng kiến nghị Trung ương bố trí thêm lực lượng, phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực còn bị cô lập; đồng thời tăng cường nguồn lương thực, nước sạch và thuốc men để bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số một. Bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện; nếu cần phải thả hàng từ trực thăng. Doanh trại quân đội, công an ở nơi cao ráo phải mở cửa đón dân.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với 4 địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: VGP.

Về thông tin liên lạc, Phó thủ tướng yêu cầu khôi phục ngay, vì việc mất liên lạc tại Đắk Lắk là “rất nguy hiểm”.

Về vận hành hồ chứa, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đảm bảo vận hành khoa học, đặt an toàn người dân hạ du lên hàng đầu.

Ông khẳng định Chính phủ sẽ cung cấp ngay gạo cứu đói nếu địa phương cần; không để người dân nào thiếu đói.

Phó thủ tướng đề nghị dồn toàn bộ nhân lực, phương tiện, huy động tối đa lực lượng vũ trang để tổ chức ứng cứu và sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ phải được triển khai liên tục, không gián đoạn.

Ông yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo khắc phục nhanh các sự cố viễn thông, khôi phục liên lạc tại các khu vực bị cô lập, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ huy cứu nạn.

Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp địa phương khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá an toàn công trình; việc xả lũ phải tránh gây tổn thất về người ở hạ du. Bộ Y tế kích hoạt các phương án hỗ trợ địa phương về thiết bị, thuốc men; đồng thời triển khai biện pháp xử lý môi trường sau lũ, phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh trở lại trường khi khu vực bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: VGP.

Các Bộ, ngành, địa phương không được chậm trễ, tập trung toàn lực để bảo vệ dân, khẩn trương khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống cho người dân vùng lũ.

Trước mắt, Chính phủ đã cấp hỗ trợ bước đầu về lương thực, giúp người dân ổn định tạm thời trong những ngày bị chia cắt. Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời kiến nghị Trung ương tiếp tục cấp bổ sung lương thực cho bà con, nhất là những vùng còn ngập sâu, nguy cơ thiếu đói kéo dài.