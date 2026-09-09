Mỹ đánh 5 tàu chở dầu Iran, Tehran lập tức phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ

Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực tại Trung Đông khi Washington tấn công 5 tàu chở dầu Iran, còn Tehran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan. Jordan cho biết đã đánh chặn 18 trong 20 tên lửa Iran.

Mỹ đã tấn công 5 tàu chở dầu của Iran tại Vịnh Oman và khu vực gần đảo Kharg, sau khi cáo buộc Tehran hai lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Mỹ trong vòng 2 ngày.

Iran đáp trả các cuộc tấn công hôm thứ Ba bằng cách phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al Azraq ở Jordan.

Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 18 trong số 20 tên lửa Iran, trong khi 2 quả còn lại rơi xuống các khu vực không có người sinh sống.

Cuộc đấu hỏa lực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang, khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang tháng thứ sáu. Tehran vẫn duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Washington thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Những diễn biến mới nhất đã đẩy giá dầu lên mức 99,46 USD/thùng vào đầu ngày thứ Ba.

Mỹ nói tàu chiến đã né được tên lửa Iran

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm cách tấn công một tàu chiến Mỹ hai lần trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, con tàu “đã né thành công các cuộc tấn công”.

“Không có quân nhân Mỹ nào bị thương”, CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, Mỹ sau đó đáp trả bằng cách tấn công và phá hủy 4 tàu chở dầu Iran gồm M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 và M/T Riesco tại Vịnh Oman, cùng tàu M/T Derya gần đảo Kharg.

“Lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời tàu trước khi các tàu bị tấn công và khiến chúng không thể tiếp tục hoạt động”, CENTCOM cho biết thêm.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB xác nhận một tàu chở dầu bị tấn công gần đảo Kharg, nơi từng xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran trước chiến tranh.

IRIB cho biết thủy thủ đoàn đã được sơ tán, đồng thời đưa tin một tàu chở dầu thứ hai bị đánh trúng gần cảng Jask ở phía nam Iran, thuộc Vịnh Oman.

Iran đáp trả bằng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ

IRGC cho biết “một số” tàu thương mại của Iran đã bị tấn công và lực lượng này đáp trả bằng các cuộc “tập kích tên lửa dữ dội” nhằm vào căn cứ Al Azraq ở Jordan.

IRGC tuyên bố các nhà chứa máy bay được sử dụng cho chiến đấu cơ Mỹ tại căn cứ đã bị phá hủy. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa được phía Mỹ xác nhận độc lập.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trước đó nhằm vào hai tàu khu trục Mỹ mang số hiệu DDG-119 và DDG-53 đã gây “thiệt hại đáng kể” cho các tàu này.

IRGC đồng thời cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu tại các cảng của Kuwait và Bahrain, yêu cầu thủy thủ đoàn lập tức rời tàu.

“Chúng tôi cảnh báo toàn bộ thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu tại các cảng Kuwait và Bahrain... phải lập tức rời khỏi tàu, dù đang neo ngoài khơi hay nằm tại cảng, bởi chúng sẽ trở thành mục tiêu”, IRGC tuyên bố.

Jordan nói đã đánh chặn 18 tên lửa Iran

Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này đã đối phó với 20 tên lửa đạn đạo, trong đó “đánh chặn và phá hủy thành công 18 quả”.

Hai tên lửa còn lại “rơi xuống các khu vực không có người sinh sống”, quân đội Jordan cho biết.

Các cuộc tấn công không gây thương vong. Các đội chuyên trách đã bắt đầu phong tỏa và xử lý những địa điểm nơi mảnh vỡ và mảnh đạn rơi xuống, quân đội Jordan nói thêm.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các cơ sở quân sự Mỹ trên khắp khu vực nếu tàu chở dầu Iran bị nhắm mục tiêu.

“Quân đội Mỹ đang gây hấn đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với thủy thủ đoàn các tàu chở dầu Iran để chuẩn bị tấn công. Vì vậy, tôi tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu Iran cũng sẽ dẫn đến việc Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực”, ông Abdollahi nói trên truyền hình nhà nước.

Ông Rubio cảnh báo Iran sẽ tiếp tục mất tàu chở dầu

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Iran.

“Iran tiếp tục tìm cách tấn công các tàu chiến Mỹ, và mỗi lần họ làm vậy hoặc tìm cách làm vậy, họ sẽ mất thêm tàu chở dầu”, ông Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Colombia.

Những tuyên bố và đòn đáp trả mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trên các tuyến hàng hải và cơ sở quân sự quanh vùng Vịnh, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đối đầu trực tiếp tại khu vực chiến lược này.

Theo AJ, Reuters