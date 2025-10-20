Biển số ô tô ngũ quý 8 ở Nghệ An trúng đấu giá cao nhất trong ngày

Biển số ô tô 37K-888.88 (biển số ở tỉnh Nghệ An) đã được trúng đấu giá cao nhất trong ngày 20/10, ở mức hơn 2,6 tỷ đồng.

Chiều 20/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) vừa tổ chức thành công ngày đầu tiên của phiên đấu giá biển số xe thứ 8.

Theo đó, phiên đấu thứ 8 được niêm yết hơn 1,77 triệu biển số của 34 tỉnh, thành. Riêng trong ngày 20/10 (ngày đầu của phiên), đơn vị chức năng đã đấu giá thành 1.222 biển số với số tiền dự thu trên 62,8 tỷ đồng.

Biển số ô tô được trả giá hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: VPA.

Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành 493 biển, dự thu hơn 50,8 tỷ đồng, biển xe máy đấu giá thành 729, dự thu gần 12 tỷ đồng.

5 biển số xe ô tô có giá trúng cao nhất trong ngày là 37K-888.88 (2,605 tỷ đồng), 51N-222.22 (1,77 tỷ đồng), 79A-777.79 (855 triệu đồng), 89A-989.89 (730 triệu đồng) và 51B-966.66 (615 triệu đồng).

Bên trong khu vực tổ chức đấu giá biển số. Ảnh: VPA.

5 biển số xe máy có giá trúng cao nhất trong ngày là 79AA-888.88 ( 758 triệu đồng), 49AA-567.89 (223,5 triệu đồng), 43AB-555.55 (213,5 triệu đồng), 99AA-333.33 (195,5 triệu đồng) và 68AC-222.22 (166 triệu đồng).