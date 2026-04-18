Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chốt thời gian hoàn thành loạt dự án trọng điểm

Kiểm tra 4 dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chốt thời hạn cụ thể phải hoàn thành từng phần việc cho mỗi công trình.

Thi công xong hai cầu vượt trên tuyến vành đai 1 trước ngày 31/12

Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) là trục giao thông xương sống, có vai trò giải tỏa áp lực khu vực trung tâm, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối các khu vực quan trọng của Thủ đô.

Tuyến thoát nước DT4 Khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt đang được khẩn trương thi công. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Theo ông, mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải đối mặt với ùn tắc, ô nhiễm. Vì vậy, ông yêu cầu hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2/9 và thi công xong hai cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12.

Đối với hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực có mật độ dân cư, chung cư cao tầng, cơ quan, trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại ngày càng lớn.

Ông lưu ý nếu không bảo đảm tiến độ, nguy cơ ngập úng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Do đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, gắn với an sinh và niềm tin của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành hạng mục kênh dẫn thoát nước trước ngày 30/4 và hoàn thiện vỉa hè, bảo đảm sạch đẹp, khang trang trước ngày 15/5.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng (áo xanh ở giữa) kiểm tra thực địa Kênh La Khê. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Hoàn thành hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trước 30/4

Kiểm tra dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 không chỉ là công trình thoát nước, “van điều tiết” giảm úng ngập cho khu vực phía Tây, mà còn là không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng cho hàng vạn người dân xã An Khánh và vùng lân cận.

Ông yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, hoàn thiện quy hoạch không gian quanh hồ theo hướng đồng bộ về giao thông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và không gian sinh hoạt cộng đồng. Hồ điều hòa sau khi hoàn thành phải trở thành điểm nhấn cảnh quan, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện, thư giãn của người dân. Tiến độ được đặt ra là hoàn thành phần hồ trước ngày 30/4 để đưa vào vận hành, và hoàn thiện cảnh quan xung quanh trước ngày 30/6.

Tại dự án cải tạo kênh La Khê, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đây vừa là tuyến thoát nước quan trọng, vừa phản ánh trực tiếp chất lượng môi trường sống của người dân khu vực. Vì vậy, việc cải tạo, chỉnh trang kênh không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, gắn với niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền phường Hà Đông và Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp, tình trạng lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép để xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình cụ thể. Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm.

Đối với các gói thầu thi công kênh dẫn nước, ông yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm bảo đảm tiêu thoát nước ổn định về trạm bơm Yên Nghĩa; đồng thời hoàn thiện các hạng mục cảnh quan trước ngày 30/6.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh việc cải tạo kênh La Khê phải hướng tới hình thành trục không gian xanh, sạch, an toàn, kết nối với hệ thống đường và khu dân cư hai bên, qua đó nâng cao chất lượng môi trường sống và giá trị đô thị. Các hạng mục như kè, nạo vét, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng cần được triển khai đồng bộ, bài bản; tiến độ phải công khai, giám sát chặt chẽ để người dân cùng tham gia theo dõi, đóng góp ý kiến.