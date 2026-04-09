Giám đốc Công an Hà Nội: Vì sao hàng trăm tấn lợn bệnh “qua mặt” chính quyền?

Giám đốc Công an đặt câu hỏi tại sao hàng trăm tấn lợn ốm chết ra vào địa bàn mà chính quyền cơ sở không hay biết? Đồng thời nhấn mạnh công an sẽ làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Liên quan vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy xuất toàn bộ đường đi của số thịt mang mầm bệnh, đồng thời kiến nghị xử phạt kịch khung các đối tượng vi phạm.

Theo ông, ngay khi nghe báo cáo ban đầu, ông yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được việc lợn bệnh được đưa vào bếp ăn, trường học. Công tác điều tra, xác minh phải chính xác, khách quan, quyết liệt; không thể dừng ở mức “có biểu hiện” hay “nghi vấn”, mà phải thu thập đầy đủ chứng cứ.

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, với tinh thần “không có vùng cấm”, không khoan nhượng với vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cơ quan điều tra đồng thời làm rõ các vấn đề: có hay không việc buông lỏng quản lý, dấu hiệu tiếp tay của cán bộ cơ sở; vì sao lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh có thể lọt qua khâu kiểm dịch trong thời gian dài; và có hay không sự thông đồng để trục lợi.

“Tôi đã trực tiếp báo cáo Bí thư Thành ủy và đề nghị giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra ngay dấu hiệu vi phạm của Trung tâm kiểm dịch và Đảng ủy, UBND các xã nơi xảy ra vụ việc. Tại sao hàng trăm tấn lợn ốm chết ra vào địa bàn mà chính quyền cơ sở không hay biết?”, ông Tùng nói.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Q.A.

Công an Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý 5 điểm nghẽn lớn, trong đó có an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường.



“Năm 2026 phải làm quyết liệt. Trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi sẽ làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Tùng, chuyên án không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom. Cơ quan công an tiếp tục truy xuất các điểm tiêu thụ, xác định thực phẩm đã được đưa vào những đơn vị, bếp ăn tập thể nào, đặc biệt trước tính chất nguy hiểm và hậu quả của hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn.

“Các cơ quan tố tụng cần nghiên cứu nâng mức xử phạt lên cao nhất đối với loại tội phạm này. Việc cố tình thu mua lợn ốm chết, mang mầm bệnh đưa vào bếp ăn của học sinh, công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai. Áp dụng mức hình phạt cao nhất là biện pháp cần thiết để trừng trị, răn đe, góp phần xử lý triệt để ‘điểm nghẽn’ về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô”, ông nói.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) phối hợp Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I kiểm tra hộ kinh doanh của Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 543 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội) do Nguyễn Văn Thành làm giám đốc, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 176 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh. Cùng ngày, cơ quan điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh, người cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền và 4 người nguyên là cán bộ thuộc hệ thống kiểm dịch, kiểm soát giết mổ của ngành thú y tại Hà Nội và Phú Thọ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh tại Phú Thọ, Tuyên Quang, tương đương khoảng 300 tấn thịt, rồi vận chuyển về Hà Nội giao cho cơ sở của Nguyễn Thị Hiền giết mổ, tiêu thụ. Sau khi giết mổ, số thịt này được bán ra thị trường và cung cấp cho Công ty Cường Phát. Từ đây, thực phẩm tiếp tục qua nhiều khâu trung gian trước khi được đưa vào một số bếp ăn, trong đó có trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh bị cáo buộc thông đồng với Vũ Kim Tuấn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định. Tại lò mổ Vạn Phúc, một số cán bộ kiểm dịch còn bị xác định tự đặt ra quy định trái phép nhằm thu tiền từ các chủ lò mổ, với mức từ 250.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi chuyến xe, hoặc 5-10 triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, 4 bị can nguyên là cán bộ kiểm dịch bị khởi tố về các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

