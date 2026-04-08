Rời cương vị Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ trăn trở và niềm tin vào Hà Nội

Rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ nhiều trăn trở về những việc còn dang dở, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tập thể lãnh đạo kế nhiệm và tương lai phát triển của Thủ đô.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng với ông là "chặng đường rất đặc biệt".

"Trở về Thủ đô với tâm thế của người con trở lại nơi mình đã trưởng thành, trên cương vị công tác tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển chung của thành phố", ông nói.

Ông cho biết dưới sự chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kế thừa thành quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, lãnh đạo Đảng và chính quyền Hà Nội đã cùng nhau định hình ba trụ cột phát triển Thủ đô (thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển) với tầm nhìn mới, xác định 4 trục trách nhiệm (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) và bước đầu tạo được một số chuyển biến.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng kết quả đó không phải của riêng cá nhân nào mà là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả tập thể, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở; từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm nhưng khi cùng chung mục tiêu và hành động đồng bộ đã tạo nên những chuyển động tích cực, rõ nét.

Điều ông trân trọng nhất không chỉ là những kết quả cụ thể, mà là tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm và khí thế hành động được khơi dậy, lan tỏa. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từng bước hình thành, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ thành phố.

"Rời cương vị Bí thư Thành ủy vào thời điểm nhiều công việc đang được triển khai, bản thân vẫn còn những trăn trở. Nhiều chủ trương mới chỉ đặt nền móng, nhiều định hướng đã khởi động nhưng cần thêm thời gian và sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống.

Phía trước Hà Nội còn nhiều việc lớn, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi cách làm mới, quyết tâm cao và sự đồng thuận rộng rãi, bởi đó đều là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của người dân", ông nói.

Song ông tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy mới cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và đổi mới. Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin rằng, khí thế đang được tạo dựng sẽ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Ngọc mong muốn những công việc đã cùng nhau khởi đầu sẽ được tiếp tục thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn với mục tiêu cao nhất là vì người dân và tương lai của Thủ đô.

Trên cương vị công tác mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có những chủ trương, định hướng lớn liên quan đến Hà Nội. Vì vậy, trách nhiệm với Thủ đô không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Ông khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.