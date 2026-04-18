Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Sáng 18/4, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026), trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu này cho trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Việc được phong tặng danh hiệu là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng sinh động cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của Công an Thủ đô, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Mỗi vụ án phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin xã hội được củng cố. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự thán phục và trân trọng.

Để có được điều đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải gác lại tình cảm gia đình, đối mặt hiểm nguy, thậm chí anh dũng hy sinh, đổ máu”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Lực lượng cần chuyển đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa điều tra truyền thống và công nghệ hiện đại, kiên quyết không để khoảng trống pháp luật cho tội phạm lộng hành.

​Định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng Cảnh sát hình sự vững chính trị, sắc bén nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ.

​Cùng với việc chủ động nhận diện sớm từ xa, từ cơ sở, lấy phòng ngừa làm trọng, Thủ tướng kỳ vọng lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục là mũi nhọn tiên phong.

Tên gọi Cảnh sát hình sự mãi là niềm tin cậy của nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật và là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm”, Thủ tướng khẳng định.