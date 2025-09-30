Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Gấu tiếp tục điều hành Đại hội đến khi Đại hội hoàn thành các nội dung.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Vietnamnet.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm bà Nguyễn Thị Hương (Phó bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách quan trọng.

Ông Nguyễn Hồng Thái cho biết bản thân nhận thức rõ, đây là niềm vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Ông hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; những thành tựu mà các thế hệ tiền nhiệm đã dày công xây dựng; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Thái từng giữ các cương vị: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7/2018, ông Thái làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2. Sau đó ông Thái được phân công làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ông Thái giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1 từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2024.

Tháng 4, Thủ tướng bổ nhiệm ông Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.