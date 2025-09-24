Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 thành viên, trong đó Ban Thường vụ 22 người. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 13 thành viên, do ông Nguyễn Hưng Vượng làm Chủ nhiệm.

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Hầu A Lềnh 52 tuổi, quê quán xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông từng là cán bộ của Tổng cục 2, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Năm 2018, ông công tác ở Trung ương, giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2021. Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Khi Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập, ông tiếp tục được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.