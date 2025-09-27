Bí thư Thành uỷ Cần Thơ làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP.

Ông Đỗ Thanh Bình, 58 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, là Ths Kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang như: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy.

Từ ngày 17/1, ông làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (từ 1/7), ông Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Bộ Nội vụ có 7 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, gồm các ông/bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương và Đỗ Thanh Bình.