Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chiều 26/9, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 100% phiếu thuận.

Cùng với việc bầu ông Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Tiến Quyết giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 thành viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với 11 thành viên, do ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm Chủ nhiệm.



Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê Hà Nội, trình độ Ths Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Ông từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.