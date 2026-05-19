Vụ kiện chấn động giới AI: Elon Musk thua OpenAI vì...khởi kiện quá muộn

Vụ kiện giữa Elon Musk và OpenAI kết thúc với thất bại của Musk do khởi kiện quá hạn, hé lộ cuộc chiến quyền lực và chuyển đổi mô hình của OpenAI.

Vào cuối buổi sáng 18/5 theo giờ địa phương Tòa án liên bang Mỹ đã chính thức bác bỏ vụ kiện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đệ trình nhằm vào OpenAI và các lãnh đạo cấp cao của công ty này.

Bồi thẩm đoàn gồm 9 người kết luận rằng thời điểm ông Musk khởi kiện đã vượt quá thời hạn hiệu lực pháp lý của vụ kiện.

Phiên tòa kéo dài ba tuần tại Oakland, bang California không chỉ phơi bày cuộc xung đột gay gắt giữa hai “ông lớn” công nghệ ở Thung lũng Silicon, mà còn hé lộ nhiều tranh cãi xoay quanh quá trình OpenAI chuyển đổi từ tổ chức phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận.

Mối thù “thế kỷ” giữa hai đại gia công nghệ

Elon Musk là một trong những đồng sáng lập OpenAI khi công ty được thành lập năm 2015 và sau này phát triển chatbot nổi tiếng toàn cầu ChatGPT.

Musk cho biết, ông đã đầu tư tổng cộng 38 triệu USD trong giai đoạn đầu OpenAI thành lập. Ông cáo buộc CEO Sam Altman cùng các cộng sự đã bí mật chuyển OpenAI từ là tổ chức phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận mà không thông báo cho ông, qua đó phản bội tầm nhìn ban đầu của những người sáng lập. Musk yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại phải được chuyển cho các hoạt động từ thiện của OpenAI, đồng thời đề nghị loại Sam Altman khỏi hội đồng quản trị công ty.

Elon Musk nhấn mạnh bản chất vụ kiện rất đơn giản: “Ăn cắp tài sản của tổ chức từ thiện là sai trái”. Ông cũng cáo buộc Sam Altman cùng các lãnh đạo khác đã trục lợi không chính đáng từ mức định giá tăng vọt của OpenAI.

Sam Altman phản công: Musk chỉ là kẻ “ghen ăn tức ở”

OpenAI và CEO Sam Altman đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Musk. Họ khẳng định chưa từng hứa rằng OpenAI sẽ mãi là tổ chức phi lợi nhuận. Sam Altman cho rằng Musk kiện OpenAI vì không thể tự mình kiểm soát công ty AI đang tăng trưởng thần tốc này.

Theo OpenAI, chính việc Musk ngừng tài trợ cho công ty trước đây mới là nguyên nhân khiến quan hệ hai bên đổ vỡ. OpenAI còn cho rằng các cáo buộc của Musk hoàn toàn thiếu cơ sở và chỉ là “tâm lý chua cay” nhằm kìm hãm sự phát triển của OpenAI, đồng thời hỗ trợ cho công ty đối thủ xAI do ông thành lập năm 2023.

Bí mật được hé lộ trước tòa

Phiên tòa đã quy tụ hàng loạt nhân vật công nghệ hàng đầu ra làm chứng, bao gồm: Elon Musk, Sam Altman, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, CEO Microsoft Satya Nadella…

Một số điểm đáng chú ý: OpenAI hiện được định giá tới 852 tỷ USD và đang hướng tới một đợt IPO có thể lớn nhất trong lịch sử; Greg Brockman tiết lộ lượng cổ phần của ông tại OpenAI hiện trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Trong phần đối chất, Elon Musk và luật sư William Savitt của OpenAI liên tục tranh cãi gay gắt, Musk cho rằng các câu hỏi của luật sư “mang tính dẫn dụ”; bồi thẩm đoàn cũng nghe lời khai của hai cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI là Helen Toner và Tasha McCauley. Họ kể lại việc từng sa thải Sam Altman năm 2023 do phát hiện hành vi lừa dối, nhưng chỉ vài ngày sau Altman đã quay lại nắm quyền, còn chính họ bị loại khỏi hội đồng quản trị…

Phán quyết cuối cùng và lời tâm sự của Sam Altman

Sau hai giờ nghị án, bồi thẩm đoàn kết luận Elon Musk Musk đã bỏ lỡ thời hạn khởi kiện hợp pháp. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers chấp nhận ý kiến tư vấn của bồi thẩm đoàn và chính thức bác bỏ toàn bộ yêu cầu của Musk.

Trong phần phát biểu lời cuối, Sam Altman nhấn mạnh rằng một trong những lý do ông sáng lập OpenAI là vì tin rằng AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) không nên bị bất kỳ cá nhân nào kiểm soát, dù người đó có thiện chí đến đâu.

Sam Altman bày tỏ sự tiếc nuối rằng trước khi quan hệ hai bên xấu đi, ông từng vô cùng kính trọng Elon Musk. Tuy nhiên theo Altman, Musk sau đó đã rời bỏ nhóm, không thực hiện các cam kết và gây nguy hiểm cho sứ mệnh phát triển AGI một cách an toàn.

Sam Altman nói: “Việc chứng kiến một người mà tôi vô cùng kính trọng phủ nhận tất cả điều đó và liên tục công kích chúng tôi công khai là trải nghiệm cực kỳ đau đớn đối với tôi”.

