Đề nghị thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải

Tại kỳ họp 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ.

Chiều 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông cáo về Kỳ họp thứ 6, cho biết đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh).

Theo thông cáo, trong các ngày 8 và 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh.

Đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cán bộ này bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW.

Đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo kết luận, các vi phạm của ông Bùi Văn Hải gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng; Bùi Thế Sơn; Phạm Giang; Nguyễn Tiến Cơi; Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Sơn bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng các vi phạm của những cá nhân này gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Sơn.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến và Bùi Văn Hải.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.