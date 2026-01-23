Bi kịch nhà Beckham và cơn địa chấn “cắt đứt liên lạc” của Gen Z

Vụ việc Brooklyn Peltz Beckham công khai chỉ trích cha mẹ làm dấy lên tranh luận toàn cầu về xu hướng “no contact” của Gen Z – khi người trẻ sẵn sàng cắt đứt quan hệ gia đình để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Suốt nhiều giờ đồng hồ trong tuần này, sự chú ý trên mạng xã hội gần như dồn cả về một cái tên: Brooklyn Peltz Beckham.

Công chúng nhanh chóng “soi” từng chi tiết sau khi người con cả của David và Victoria Beckham đăng tải 6 bài đăng liên tiếp trên mạng xã hội Instagram, công khai cáo buộc cha mẹ mình đã cố tình “cài cắm” thông tin cho giới truyền thông, dựng lên những “mối quan hệ thiếu chân thực” trên mạng xã hội, đồng thời tìm cách phá hoại lễ cưới của anh với vợ là Nicola Peltz.

Brooklyn Peltz Beckham mở đầu chuỗi công kích bằng một tuyên bố mang tính dứt khoát: “Tôi không muốn hàn gắn với gia đình mình”.

Dù không trực tiếp sử dụng thuật ngữ này, phát ngôn trên đã đặt anh vào trung tâm của một cuộc tranh luận đang lan rộng và gây chia rẽ sâu sắc giữa Gen Z với các thế hệ đi trước như Gen X và “Baby Boomer”: xu hướng có tên “no contact” – chủ động cắt đứt liên lạc với những thành viên gia đình bị xem là độc hại và không còn khả năng thay đổi.

Trong cả những cuộc trò chuyện riêng tư lẫn các nền tảng công khai như TikTok, khái niệm “no contact” được mổ xẻ từ nhiều góc nhìn. Một bên là những người lựa chọn chấm dứt quan hệ gia đình, thường được bạn bè và cộng đồng mạng ủng hộ, thậm chí ca ngợi vì đã “chọn bản thân” thay vì tiếp tục chịu đựng những mối quan hệ gây tổn hại.

Ở chiều ngược lại là các bậc cha mẹ bị con cái “đoạn tuyệt”, người thì bày tỏ sự hoang mang và không hiểu điều gì đã xảy ra, người lại tìm đến một không gian riêng trên mạng xã hội để kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình.

Karl Pillemer – giáo sư chuyên ngành phát triển con người tại Đại học Cornell, đồng thời là tác giả cuốn “Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them” (Rạn nứt: Gia đình tan vỡ và cách hàn gắn) – cho biết, dù nhận thức xã hội về việc con cái trưởng thành cắt đứt liên lạc với gia đình ngày càng rõ nét, phần nào nhờ tác động của mạng xã hội, hiện vẫn chưa có bằng chứng dữ liệu cụ thể cho thấy xu hướng này thực sự gia tăng.

Trở lại năm 2020, Pillemer từng chia sẻ với Cornell Chronicle rằng ông “phát hiện khoảng 27% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã từng đoạn tuyệt với một thành viên trong gia đình, và phần lớn trong số đó cho biết họ cảm thấy tổn thương, đau buồn trước sự rạn nứt này”.

Nicola Peltz và chồng Brooklyn Beckham tham dự Lễ hội thường niên lần thứ ba của Viện Hàn lâm Bảo tàng tại Los Angeles, California, vào ngày 3/12/2023. Ảnh: Reuters.

Theo Pillemer, điều đang diễn ra hiện nay không hẳn là sự gia tăng về mặt số lượng, mà là sự thay đổi trong cách xã hội phản ứng. Những người trẻ, bao gồm cả Gen Z, ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội khi quyết định rời xa gia đình. Trái lại, các bậc cha mẹ lại gặp khó khăn trong việc hiểu thứ ngôn ngữ mà con cái họ dùng để lý giải quyết định đó – những khái niệm như “gaslighting” (thao túng tâm lý) hay “narcissistic parenting” (nuôi dạy con mang tính ái kỷ) vốn xa lạ với nhiều thế hệ trước.

“Thứ nhất, mạng xã hội đã tạo ra một môi trường chấp nhận xu hướng này”, Pillemer nhận định. “Thứ hai, tồn tại một sự khác biệt đáng kể giữa kỳ vọng của một bộ phận giới trẻ về quan hệ cha mẹ – con cái và cách cha mẹ nhìn nhận vai trò của mình”.

Theo ông, quan niệm rằng con cái trưởng thành phải duy trì quan hệ gia đình bằng mọi giá vì “máu mủ ruột thịt” đang dần mất đi sức nặng. Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng ít chấp nhận việc gắn bó với một mối quan hệ mà họ cho là không mang lại sự thỏa mãn hay an toàn về mặt cảm xúc, bất kể mối quan hệ đó là gì.

Nhắc đến trường hợp của gia đình Beckham, Pillemer cho biết ông liên tưởng tới một cuộc trò chuyện từng diễn ra trong podcast “Sibling Rivalry”, do cặp anh em nổi tiếng Kate Hudson và Oliver Hudson dẫn dắt, xoay quanh cách các gia đình nổi tiếng “đàm phán” mối quan hệ nội bộ thông qua mạng xã hội.

“Tôi không cho rằng đây là một cách lành mạnh để xử lý sự xa cách trong gia đình”, ông nói. “Việc công khai toàn bộ mối quan hệ chẳng khác nào vạch ra một lằn ranh vô cùng cứng rắn. Và khi mọi thứ đã được phơi bày trước công chúng, việc quay đầu hay hàn gắn sau đó sẽ trở nên đặc biệt khó khăn, bởi những dấu vết ấy sẽ tồn tại mãi mãi trên không gian mạng”.

Gia đình người nổi tiếng trong mắt công chúng

Một điểm khác khiến công chúng đặc biệt quan tâm đến bê bối của gia đình Beckham nằm ở việc câu chuyện này hé lộ góc nhìn hậu trường hiếm hoi về đời sống của một gia đình ngôi sao quyền lực hàng đầu trong làng giải trí và thể thao toàn cầu.

Kể từ khoảnh khắc được ví như “yêu từ cái nhìn đầu tiên” khi danh thủ David Beckham gặp Victoria Adams – khi đó đang ở đỉnh cao danh tiếng cùng nhóm nhạc Spice Girls – tại một trận bóng đá năm 1997, cặp đôi này dường như đã bước vào một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Đứa con đầu lòng của họ trở thành một phần không thể tách rời trong câu chuyện tình ấy. Được đặt tên theo Brooklyn, một quận của thành phố New York nơi David và Victoria biết tin sắp đón con đầu lòng, cậu bé mới 4 tháng tuổi đã xuất hiện trước công chúng với vai trò phù rể nhí trong lễ cưới xa hoa của cha mẹ vào năm 1999, tổ chức tại lâu đài Luttrellstown ở Dublin, Ireland.

David Beckham, Victoria Beckham và Brooklyn Beckham tham dự buổi trình diễn thời trang nam Thu/Đông 2018-2019 của Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris vào ngày 18/1/2018. Ảnh: Getty.

Khi trưởng thành, Brooklyn Peltz Beckham dường như luôn nỗ lực tìm kiếm con đường riêng. Anh từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau – từ người pha chế, người mẫu, nhiếp ảnh gia cho đến đầu bếp. Những ngã rẽ ấy cho thấy hành trình tự định hình bản thân của một người trẻ lớn lên trong ánh đèn danh vọng của gia đình.

Anh từng đề cập đến trải nghiệm đó trong cuốn sách ảnh “What I See” (Điều tôi thấy), xuất bản năm 2017, khi mới 18 tuổi.

“Tôi không nghĩ việc sống dưới ánh đèn công chúng ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản là đã quen với điều đó”, Brooklyn được dẫn lời khi ấy. “Dĩ nhiên, là một thiếu niên, tôi cũng phải ý thức hơn rằng mình có thể bị chụp hình bất cứ lúc nào, kể cả khi không hề hay biết”.

Cha của anh cũng nhắc đến áp lực ấy trong loạt phim tài liệu “Beckham” phát hành trên Netflix năm 2023, có lúc không giấu được sự xúc động khi nói về bốn người con của mình.

“Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho các con một tuổi thơ bình thường nhất có thể”, David Beckham chia sẻ. “Nhưng thực tế là các con có một người cha từng là đội trưởng tuyển Anh, và một người mẹ từng là Posh Spice”.

Gia đình Beckham còn có hai con trai Romeo, Cruz và cô con gái út Harper.

“Các con tôi hoàn toàn có thể lớn lên theo hướng tồi tệ hơn, nhưng thực tế là chúng đã không như vậy”, Beckham nói. “Đó cũng là điều khiến tôi rất tự hào”.

Hình ảnh gia đình kiểu mẫu ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn trong tuần này, khi Brooklyn Peltz Beckham công khai chỉ trích cha mẹ trên Instagram, cho rằng các bài đăng của họ mang tính “trình diễn”, đồng thời nói rằng lớp vỏ hào nhoáng ấy “đã là một phần cố định trong cuộc sống mà tôi sinh ra”.

Khi “bong bóng” vỡ

Trước đó, những bất hòa trong gia đình Beckham chủ yếu chỉ tồn tại trên các trang báo lá cải và mạng xã hội, xoay quanh những đồn đoán về căng thẳng giữa David và Victoria Beckham với người con trai cả cùng vợ anh.

Các tin đồn bắt đầu lan rộng không lâu sau khi Brooklyn Beckham, khi đó 26 tuổi, kết hôn với Nicola Peltz, 31 tuổi, trong một lễ cưới tổ chức tại Palm Beach vào tháng 4/2022. Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào việc cô dâu lựa chọn một thiết kế Valentino Couture, thay vì khoác lên mình bộ váy do chính mẹ chồng tương lai – một biểu tượng thời trang – thiết kế.

Brooklyn Peltz Beckham và Nicola Peltz Beckham tham dự Gala thường niên của The Hollywood Reporter tại Los Angeles, California, Mỹ ngày 7/12/2022. Ảnh: Reuters.

Làn sóng đồn đoán mạnh đến mức Nicola Peltz đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận việc bất hòa với gia đình chồng trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times vào tháng 10/2022.

“Tôi không hiểu vì sao họ lại gọi đó là ‘mâu thuẫn’”, cô nói. “Có thể họ nhìn thấy một điều gì đó, rồi gắn cho nó cái nhãn ‘bất hòa’? Không gia đình nào là hoàn hảo cả”.

Tuy nhiên, trong tuần này, Brooklyn Peltz Beckham đã phơi bày mức độ “không hoàn hảo” ấy theo cách công khai nhất, khi đăng tải hàng loạt cáo buộc nhắm thẳng vào gia đình mình.

“Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng lên bảo vệ chính mình”, anh viết.

Đó là một động thái trực diện đến từ một người trẻ mà trong mắt nhiều người, dường như đã sống một cuộc đời êm đềm, thậm chí là “trải thảm đỏ”, ngay từ những ngày đầu tiên.

Chính hình ảnh về một cuộc sống ngập tràn đặc quyền ấy lại càng khiến công chúng bị cuốn hút. Bởi câu chuyện của gia đình Beckham đã gợi nhắc một thực tế lạnh lùng: ngay cả dưới ánh hào quang của danh vọng, sự rạn nứt trong một gia đình vẫn có thể để lại những tổn thương sâu sắc và dai dẳng.

Theo CNN