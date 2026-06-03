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KDI Group lập “cú đúp” tại giải thưởng Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Yến Linh
Yến Linh

Không chỉ được đánh giá cao ở chất lượng không gian sống, Vega City còn ghi dấu ấn với định hướng phát triển dài hạn khi đồng thời được vinh danh trong Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam.

Dấu ấn "cú đúp" tại giải thưởng danh giá của ngành bất động sản Việt Nam

Việc đồng thời được vinh danh trong Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận dành cho Vega City, mà còn phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét của thị trường: những dự án tạo ra giá trị sống thực, hệ sinh thái trải nghiệm và định hướng phát triển dài hạn đang ngày càng được đánh giá cao.

Ngày 2/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Vega City đã được xướng tên tại hai hạng mục quan trọng trong khuôn khổ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Xuất sắc chiến thắng tại hai hạng mục nói trên cho thấy dự án không chỉ đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sống, quy hoạch và tiện ích mà còn được đánh giá cao ở khả năng vận hành, đóng góp cho cộng đồng cũng như những giá trị phát triển bền vững mà dự án mang lại cho địa phương và thị trường.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam có quy mô và uy tín hàng đầu của ngành bất động sản, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường. Giải quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn, các dự án tiêu biểu trên cả nước cùng sự quan tâm của đông đảo cơ quan quản lý, chuyên gia và các cơ quan thông tấn, báo chí. Các hạng mục được xét chọn thông qua hệ thống tiêu chí chặt chẽ, đánh giá toàn diện từ quy hoạch, chất lượng sống, giá trị cộng đồng đến khả năng vận hành, yếu tố môi trường và định hướng phát triển bền vững, cũng như những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Đại diện KDI Group nhận chứng nhận Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam dành cho Vega City tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Việc đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng cho thấy Vega City không chỉ được ghi nhận ở chất lượng của một khu đô thị đáng sống mà còn được đánh giá cao ở tầm nhìn phát triển dài hạn. Đây là những tiêu chí ngày càng được thị trường và khách hàng quan tâm trong bối cảnh bất động sản chuyển từ cuộc đua về sản phẩm sang cuộc đua về trải nghiệm, vận hành và giá trị sống thực.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hằng Nga - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh KDI Group cho biết:

"Điều khiến chúng tôi trân trọng nhất không phải là hai danh hiệu, mà là việc những giá trị KDI theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần được nhìn nhận. Vega City được phát triển với mong muốn tạo ra một điểm đến có sức sống thực sự, nơi con người có thể sống, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và kết nối trong cùng một hệ sinh thái".

Theo bà Nga, việc được ghi nhận ở cả hai hạng mục là động lực để KDI Group tiếp tục kiên định với định hướng phát triển lấy trải nghiệm, chất lượng sống và các giá trị bền vững làm trung tâm.

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Đại diện KDI Group nhận chứng nhận Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam

Việc được vinh danh trong năm KDI Group kỷ niệm 10 năm thành lập càng mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu giai đoạn đầu là hành trình xây dựng nền móng và định hình chiến lược, thì những ghi nhận hôm nay phần nào phản ánh kết quả của hướng phát triển mà doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi: lấy trải nghiệm, giá trị sống và tính bền vững làm trung tâm. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái định vị thương hiệu KDI Group theo hướng chất lượng hơn, khác biệt hơn và gắn với những giá trị dài hạn.

Từ khát vọng kiến tạo điểm đến đến những giá trị được ghi nhận

Là dự án trọng điểm và mang nhiều tâm huyết của KDI Group, Vega City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị biển tích hợp trải nghiệm - nơi không chỉ cung cấp không gian lưu trú, nghỉ dưỡng hay thương mại mà còn hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái sống, vui chơi, giải trí và trải nghiệm đa dạng cho cư dân và du khách.

Ngay từ giai đoạn đầu, Vega City đã được định hướng như một điểm đến thay vì một dự án đơn thuần. Điều đó lý giải vì sao bên cạnh các hạng mục lưu trú, nghỉ dưỡng và thương mại, dự án đầu tư mạnh vào các không gian văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí nhằm tạo ra nhiều lý do để du khách quay trở lại.

Chính cách tiếp cận này đã góp phần hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, đồng thời tạo nên những giá trị khác biệt giúp Vega City được đánh giá cao ở cả tiêu chí "đáng sống" lẫn "phát triển bền vững".

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Vega City – dự án trọng điểm của KDI Group, được phát triển theo định hướng đô thị biển tích hợp trải nghiệm với hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật, nghỉ dưỡng và giải trí đa dạng.

Việc liên tục trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô quốc gia trong nhiều năm qua cho thấy Vega City đang từng bước thực hiện đúng vai trò của một điểm đến vận hành thực tế, thay vì chỉ là một dự án phát triển trên quy hoạch. Từ các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Đó, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong đến Castrol Superbike Fest 2026, các hoạt động diễn ra liên tục đã góp phần tạo nên dòng khách ổn định, gia tăng trải nghiệm và hình thành nhịp sống ngày càng sôi động cho khu vực phía Bắc Nha Trang.

Không chỉ tạo ra một điểm đến mới, Vega City còn góp phần thay đổi diện mạo của khu vực Bắc Nha Trang - nơi từng được biết đến chủ yếu với các khu nghỉ dưỡng ven biển. Sự xuất hiện của hệ sinh thái dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật và giải trí đã tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và dịch chuyển mạnh mẽ hơn về phía Bắc thành phố.

Ở góc độ phát triển bền vững, KDI Group cũng kiên trì theo đuổi chiến lược cân bằng giữa phát triển kinh tế, du lịch và bảo tồn tài nguyên tự nhiên. Các hoạt động bảo tồn biển, dự án công viên san hô Vạn San Đảo cùng nhiều chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường là những minh chứng cụ thể cho định hướng này.

Sự xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông quốc tế gần đây, đặc biệt là Associated Press (AP), Luxury Lifestyle Magazine, Entrepreneur cùng nhiều chuyên trang du lịch và phong cách sống uy tín, cho thấy Vega City đang dần được nhìn nhận dưới góc độ một điểm đến du lịch và trải nghiệm mới nổi của khu vực, bên cạnh vai trò của một dự án bất động sản. Những ghi nhận này phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của hệ sinh thái trải nghiệm, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và nhịp sống đang hình thành tại phía Bắc Nha Trang.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao chất lượng sống, trải nghiệm thực tế và các yếu tố phát triển bền vững, việc Vega City được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng tiếp tục là minh chứng rõ nét cho những giá trị mà KDI Group đang kiến tạo thông qua dự án.

Không chỉ là thành quả của một dự án Bất động sản, những giải thưởng này còn phản ánh một hành trình dài hạn: xây dựng những điểm đến có khả năng sáng tạo ra giá trị sống, giá trị trải nghiệm và giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và địa phương. Đó cũng chính là định hướng mà KDI Group đang theo đuổi trong thập kỷ phát triển tiếp theo của mình.

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