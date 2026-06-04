Ngân hàng Nhà nước nới room cho vay bất động sản, doanh nghiệp nào được hưởng lợi?

3 nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách nới room tăng trưởng bất động sản gồm: bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng, nhóm nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn gửi 25 tổ chức tín dụng, cho phép loại trừ phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội (NOXH), khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) ra khỏi giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản trong toàn bộ năm 2026.

Chính sách có hiệu lực từ 1/1/2026 - 31/12/2026 và không đồng nghĩa với việc nới lỏng tín dụng cho toàn thị trường bất động sản. Mục tiêu là tái phân bổ có định hướng dòng vốn vào các phân khúc phục vụ sản xuất, thu hút FDI và nhu cầu nhà ở thực, trong khi tiếp tục siết chặt với bất động sản thương mại, đầu cơ.

Nhóm nào hưởng lợi lớn nhất?

Nhận định về chính sách, chuyên gia Chứng khoán Mirae Asset cho rằng nhóm khu công nghiệp là đối tượng hưởng lợi rõ ràng nhất. Cơ chế loại trừ dư nợ mảng KCN khỏi hạn mức cho phép các ngân hàng tự tin giải ngân vốn trung và dài hạn — đây là điểm mấu chốt vì dự án hạ tầng KCN có thời gian hoàn vốn dài, và trước đây thường bị co lại khi ngân hàng gần chạm trần tín dụng bất động sản.

Bên cạnh đó, dòng FDI tiếp tục dịch chuyển sang Việt Nam tạo nhu cầu bền vững cho quỹ đất KCN sạch, hạ tầng hoàn thiện từ cả nhà đầu tư sản xuất lẫn logistics. Cùng với đó, chính sách tạo thêm nguồn lực vốn để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng diện tích thương phẩm cho thuê.

Theo Mirae Asset, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) và CTCP Cao su Phước Hoà (Mã: PHR) hưởng lợi gián tiếp qua tiến độ chuyển đổi đất cao su thành đất KCN. Câu chuyện đầu tư phụ thuộc nhiều vào tiến độ phê duyệt pháp lý hơn là tín dụng.

Các ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ chính sách. Nguồn: Mirae Asset.

Với ngành ngân hàng, 25 tổ chức trong danh sách sẽ có cơ hội mở rộng dư địa tín dụng tại hai phân khúc ưu tiên, hỗ trợ tăng trưởng cho vay và thu nhập lãi thuần (NIM) trong năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực về định hướng chính sách, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã gần chạm trần tín dụng BĐS từ đầu năm.

Cụ thể, VietinBank có thế mạnh về tín dụng KCN và dự án lớn trong khi BIDV có danh mục BĐS lớn, được hưởng lợi tái phân bổ. Trong nhóm ngoài quốc doanh, Techcombank MB, VPBank, ACB,... là những cái tên được cho là được hưởng lợi từ chính sách mới. Các ngân hàng như OCB, TPBank hưởng lợi qua việc cho vay mua NOXH.

Doanh nghiệp có dự án NOXH sẽ hưởng lợi ra sao?

Một nhóm nữa được hưởng lợi từ chính sách là nhóm nhà ở xã hội. Việc loại trừ phần dư nợ tăng thêm nhóm này ra khỏi hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản giúp phân khúc nhà ở xã hội trở thành lĩnh vực ưu tiên, tạo thêm động lực để các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay.

Trước đây, các dự án NOXH thường có biên lợi nhuận định mức thấp, thời gian thu hồi vốn lâu, nên khi các ngân hàng bị siết room tín dụng BĐS chung, ngân hàng luôn ưu tiên dòng vốn cho các dự án BĐS thương mại cao cấp để tối ưu lợi nhuận.

Khi dòng vốn của chủ đầu tư được ngân hàng bảo lãnh và giải ngân ổn định, tiến độ xây dựng được đảm bảo sẽ kích hoạt các gói tín dụng người mua nhà. Điều này giải quyết bài toán cốt lõi của thị trường NOXH.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, cần phân biệt rõ giữa doanh nghiệp NOXH thuần túy và doanh nghiệp BĐS đại đô thị có kèm một phần NOXH. Chính sách này chỉ tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho phân khúc NOXH theo định nghĩa pháp lý — không áp dụng đại trà.

Các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ chính sách. Nguồn: Mirae Asset.

Theo đó, Địa Ốc Hoàng Quân là doanh nghiệp mà Mirae Asset cho rằng sẽ được hưởng lợi trực tiếp và rõ nhất với quy mô NOXH lớn. Viglacera hưởng lợi kép cả trực tiếp và gián tiếp từ mảng Khu CN và NOXH. Trong khi đó các công ty như Nam Long, An Gia được hưởng lợi gián tiếp từ cải thiện tâm lý của nhà đầu tư.

Ngoài ra, theo Mirae Asset, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng cũng sẽ được hưởng lợi gián tiếp và có độ trễ. Khi KCN và NOXH được đẩy nhanh tiến độ nhờ nguồn vốn tín dụng thông thoáng hơn, nhu cầu xây lắp và vật liệu xây dựng sẽ tăng theo — đặc biệt trong nửa cuối 2026 khi các dự án bắt đầu thực sự giải ngân.