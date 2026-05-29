UBND TP Đà Nẵng ban hành đơn giá mới về bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình xây dựng khi thu hồi đất, áp dụng từ 1/6/2026, thay thế quy định cũ.

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 61/2026 quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng, mồ mả và các hạng mục liên quan khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2026, thay thế Quyết định số 49/2025.

Theo quy định mới, đơn giá bồi thường được xây dựng trên cơ sở công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến và mức độ kỹ thuật thi công thông dụng tại Đà Nẵng. Các trường hợp công trình đặc biệt, kết cấu phức tạp hoặc vật liệu cao cấp sẽ được thuê tư vấn lập dự toán theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường.

Một số mức giá cụ thể như:

Nhà trệt móng đá hộc, mái ngói, tường xây 110, chiều cao 3,3m: khoảng 2,9 triệu đồng/m2;

Nhà trệt khung bê tông cốt thép, mái ngói, chiều cao 3,6m: khoảng 3,8 triệu đồng/m2;

Nhà một tầng có khung BTCT: khoảng 4,7 triệu đồng/m2;

Nhà 2-5 tầng: dao động từ 4,3 - 5,1 triệu đồng/m2 tùy kết cấu và vật liệu.

Ban công được tính bằng 50% diện tích theo đơn giá nhà bê tông. Chiều cao nhà được tính từ cốt nền đến điểm thấp nhất của mái. Trường hợp chiều cao chênh lệch, cứ mỗi 10cm tăng/giảm sẽ điều chỉnh tương ứng 75.000 đồng/m2

Quyết định cũng quy định chi tiết đơn giá theo thành phần công việc (xây móng, tường, bê tông, trát, sơn, ốp lát…) và hệ số khu vực từ K=1,00 (khu vực trung tâm) đến K=1,50 (xã đảo Cù Lao Chàm).

Theo UBND TP Đà Nẵng, các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước thời điểm quyết định mới có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án cũ; các trường hợp chưa phê duyệt sẽ áp dụng đơn giá mới.

Bên cạnh giá trị nhà ở và công trình xây dựng, việc bồi thường đất thu hồi sẽ căn cứ theo bảng giá đất cụ thể từng khu vực do UBND TP Đà Nẵng ban hành. Theo đó, giá đất sẽ được xác định theo vị trí, mục đích sử dụng và khu vực thực tế.