Sân bay Tân Sơn Nhất tăng chuyến dịp cao điểm hè

Trong dịp hè 2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 4/6, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin về phương án phục vụ hành khách trong dịp cao điểm hè năm 2026.

Trong dịp hè 2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 15% so với mức khai thác thường nhật (hiện tại là 620 chuyến/ngày).

Các đường bay nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 440 chuyến/ngày, trong khi các đường bay quốc tế đạt khoảng 280 chuyến/ngày.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết kế hoạch phục vụ chia làm hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1 (Từ 1/6 – 30/6): Dự kiến khai thác trung bình khoảng 670 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách/ngày.

Giai đoạn 2 (Từ 1/7 – 15/8): Đây là thời điểm nhu cầu đi lại đạt đỉnh. Tần suất khai thác sẽ có thể tăng lên khoảng 720 chuyến bay/ngày, với sản lượng hành khách dự kiến đạt mức kỷ lục trong hè khoảng 125.000 lượt khách/ngày.

Bên cạnh đó để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn và hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống định danh và nhận diện sinh trắc học, giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục (check-in, soi chiếu an ninh) cho hành khách; Tối ưu hóa quy trình khai thác tại các nhà ga (bao gồm cả nhà ga T3 mới vận hành giúp chia sẻ áp lực lớn cho nhà ga quốc nội cũ);

Cảng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các lực lượng chức năng tại TP. HCM để điều tiết phân luồng giao thông tiếp cận sân bay, đảm bảo giải tỏa hành khách nhanh chóng sau khi hạ cánh.