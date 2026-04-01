NÓNG: Vinhomes muốn chi gần 1 tỷ USD trả cổ tức cho cổ đông

Vinhomes dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% và chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 100%.

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tại Hà Nội.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Vinhomes. Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt hơn 153.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đạt hơn 108.000 tỷ đồng, nhờ vào việc bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Golden Avenue và một số dự án khác…

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024, vượt kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2025.

“Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, chúng tôi đánh giá đây là kết quả kinh doanh đáng ghi nhận và thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp trong năm vừa qua”, Vinhomes nhấn mạnh.

Tại đại hội, Vinhomes dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả lên tới hơn 24.600 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025, với số dư lợi nhuận chưa phân phối hơn 200.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2026.

Vinhomes muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Một nội dung quan trọng khác là Vinhomes cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và logistics, cụ thể là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt.

Vinhomes hiện là công ty thành viên phụ trách mảng kinh doanh bất động sản của Tập đoàn Vingroup. Trong năm 2025, Vinhomes đã triển khai nhiều dự án, nổi bật trong đó là Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Song song với các dự án mới, Vinhomes tiếp tục ghi nhận tiến độ triển khai tích cực tại các đại đô thị hiện hữu như Vinhomes Ocean Park 2, 3 tại Hưng Yên, Vinhomes Grand Park tại TP HCM, Vinhomes Royal Island tại Vũ Yên – Hải Phòng.

Chốt phiên 31/3, cổ phiếu VHM dừng tại 103 đồng/đơn vị, tương đương với mức vốn hoá 450.000 tỷ đồng.