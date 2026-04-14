Thương hiệu Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổi tên

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) vừa công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện với thị trường quốc tế.

Cùng với việc đổi tên, Green SM cũng giới thiệu phiên bản ứng dụng mới với giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản hơn.

Ứng dụng này có thể dùng chung tại tất cả các quốc gia mà GSM đang hiện diện, đồng thời tích hợp công nghệ AI để cá nhân hóa hành trình và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Ngoài thay đổi về thương hiệu và ứng dụng, GSM cũng thông báo mở rộng mô hình Green SM Platform ra hai thị trường quốc tế đầu tiên là Indonesia và Philippines. Với mô hình này, các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu ô tô điện VinFast tại địa phương có thể tham gia hệ sinh thái vận hành chung của Green SM.

Hồi tháng 3, bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh thay cho ông Phan Thành Long. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục giữ vai trò Tổng Giám đốc.

Bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) là vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương đang đứng ở vị trí thứ 3 trên sàn.

Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Nữ doanh nhân hiện nắm hơn 340 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup.

Cuối tháng 2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh đã điều chỉnh vốn điều lệ, từ 39.500 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn bổ sung là vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 của doanh nghiệp trong năm 2026. Trước đó, ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này đã nâng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, quy mô vốn của hãng taxi điện đã gấp gần 9 lần so với thời điểm đầu năm.

Việc vượt mốc 1 tỷ USD vốn điều lệ đưa GSM tiến sát danh xưng “kỳ lân” - thuật ngữ dành cho các startup công nghệ có định giá từ 1-10 tỷ USD trên thế giới.