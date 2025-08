Bất động sản An Gia (AGG): Kết quả kinh doanh suy thoái, cấu trúc tài sản bất thường

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) suy giảm nặng nề so với cùng kỳ năm trước. Đã vậy, cấu trúc tài sản của doanh nghiệp này ngày càng tăng thêm sự mất cân đối.

Doanh thu sụt giảm

Nếu tính theo quý, quý II/2025 của An Gia khá tốt so với cùng kỳ năm trước: doanh thu thuần 194 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận gộp 165 tỷ đồng, tăng gần 6 lần; lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, tăng gần 55 lần.

Tuy nhiên, kết quả quý II/2025 không mang tới niềm vui thực sự cho An Gia, bởi 2 nguyên do. Một là mức tăng trưởng bằng lần của quý II/2025 có được là do nền so sánh quá thấp - quý II/2024, doanh thu thuần chỉ 169 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng.

Hai là kết quả tốt của quý II/2025 không đủ sức để cứu vãn kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của An Gia chỉ là 385 tỷ đồng, giảm 74%; lợi nhuận gộp đạt 241 tỷ đồng, giảm 48%. Hoạt động tài chính chỉ mang về 61 tỷ đồng, giảm 72%. Do đó, An Gia chỉ có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 90 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh năm: doanh thu thuần 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 340 tỷ đồng, An Gia mới chỉ hoàn thành lần lượt 48% và 26,7% - một tỷ lệ "khiêm tốn".

Trên thực tế, không phải tới năm 2025, An Gia mới trình diễn bộ mặt kinh doanh kém sáng như vậy. Kể từ sau quý I/2024, doanh thu thuần của công ty chưa bao giờ vượt quá 300 tỷ đồng/quý. Cụ thể: quý II/2024 đạt 169 tỷ đồng, quý III/2024 đạt 268 tỷ đồng, quý IV/2024 đạt 163 tỷ đồng, quý I/2025 đạt 192 tỷ đồng và quý II/2025 đạt 194 tỷ đồng.

Nguyên do của tình trạng này là An Gia đã ghi nhận phần lớn những gì có thể ghi nhận từ các dự án cũ. Trong khi đó, dự án mới nhất và lớn nhất hiện tại chỉ có The Gió Riverside lại mới đang trong giai đoạn bán hàng, chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu.

Lợi nhuận của An Gia, vì vậy, có sự hỗ trợ không nhỏ của hoạt động tài chính, với doanh thu qua các quý trong giai đoạn quý II/2024 - quý II/2025 lần lượt là: 109 tỷ đồng, 116 tỷ đồng, 73 tỷ đồng, 32 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Trong số này, hoạt động hợp tác đầu tư đóng vai trò không nhỏ. Và đó dường như là căn nguyên của cấu trúc tài chính bất thường của An Gia.

Cấu trúc tài sản bất thường

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của An Gia đạt 6.312 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là các khoản phải thu chiếm tỷ trọng rất lớn, lên tới 86,2%, đạt 5.445 tỷ đồng; riêng các khoản phải thu dài hạn chiếm 63%, đạt 3.980 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Tỷ trọng rất lớn của các khoản phải thu khiến cấu trúc tài sản của An Gia trở nên mất cân đối nghiêm trọng. Trên thực tế, tình trạng này đã bắt đầu từ năm 2024 khi các khoản phải thu đạt tới tỷ trọng 82,5% tổng tài sản.

Các năm trước đó, tỷ trọng của các khoản phải thu dù cao nhưng chưa đến mức bất thường như vậy, cụ thể: năm 2022 là 51,6%, năm 2023 là 63,7%.

Xét giá trị tuyệt đối, các khoản phải thu không biến động mạnh, giai đoạn 2022 - 6 tháng 2025 lần lượt là: 5.730 tỷ đồng, 5.925 tỷ đồng, 5.804 tỷ đồng và 5.445 tỷ đồng. Như vậy, sự suy giảm của tổng tài sản là nguyên nhân đẩy tỷ trọng các khoản phải thu vọt lên.

Xét cơ cấu các khoản phải thu của An Gia cho thấy, công ty này dồn một lượng vốn rất lớn vào các công ty có ít nhiều liên quan dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư, như: Gia Linh, Vĩnh Nguyên, An Gia Hưng Phát, Gia Hưng…

Điển hình là Gia Linh, công ty này đang cầm của An Gia tới 2.756 tỷ đồng, tương đương 43,6% tổng tài sản của An Gia, với lý do được đưa ra là để phát triển dự án The Lá Village, dù cho dự án này còn đang trong quá trình làm thủ tục pháp lý.

Bởi An Gia đang trong giai đoạn không mấy dư dả về tiền bạc. 6 tháng đầu năm 2025, dù ghi nhận lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, nhưng dòng tiền kinh doanh của An Gia âm tới 655 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả.

Dù đã cố gắng thu hồi các khoản đầu tư, cho vay nhưng An Gia vẫn không thể cân đối được dòng tiền hoạt động. Kết quả là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty "bốc hơi" tới 66% so với đầu năm, chỉ còn 66 tỷ đồng.

An Gia vẫn đang duy trì quy mô nợ vay 1.230 tỷ đồng, khiến công ty phải gánh chi phí tài chính không nhỏ. Đơn cử 6 tháng đầu năm 2025, chi phí tài chính là 87 tỷ đồng. Công ty đã phải thực chi 65 tỷ đồng để chi phí lãi vay, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Dù The Gió Riverside được cho là bán hàng khá tốt, nhưng về mặt kinh doanh được ghi nhận chính thức, An Gia chưa hẳn đã có được một năm trọn vẹn hay dễ dàng.