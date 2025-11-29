Bão số 15 bất ngờ đổi hướng, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

Bão số 15 bất ngờ ngoặt lên phía bắc và suy yếu, trong khi một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía tây nam biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 29/11, vị trí tâm bão số 15 (tên quốc tế là Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. So với sáng qua, bão đã giảm 2 cấp, đường đi ngoặt lên phía bắc thay vì hướng tây nam.

Dự báo đến 7h ngày mai, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 330 km về phía đông, giữ cường độ nhưng chuyển hướng bắc, tốc độ giảm còn 3-5 km/h.

Đến 7h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310 km về phía đông, sức gió còn cấp 9, giật cấp 12 và chuyển hướng tây với tốc độ 3 km/h.

Sáng hôm sau, bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km về phía đông, cường độ tiếp tục suy yếu dần, giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m. Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng lúc này, cũng có một áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía tây nam khu vực nam biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15km/h.

Đến sáng 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây Nam khu vực nam biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và đi sâu vào vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây nam khu vực nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh.