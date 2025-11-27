Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bão số 15 đổi hướng trên Biển Đông, cảnh báo vùng biển nguy hiểm

Quỳnh An
Quỳnh An
Bão số 15 (Koto) mạnh cấp 12, giật cấp 15 và đổi hướng trên giữa Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng cao tới 9 m, nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 27/11, bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía bắc tây bắc, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo đến 16h ngày mai, bão trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc, sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 14. Bão chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 3-5 km/h.

Đến 16h ngày 29/11, bão vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió còn cấp 10, giật cấp 13 và tiếp tục chuyển hướng bắc tây bắc. Đến 16h ngày 30/11, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió cấp 10, giật cấp 13.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-27 lúc 19.00.20.png
Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 15: Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Đến chiều 30/11, bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông, sức gió cấp 10, giật cấp 11, bão di chuyển hướng bắc tây bắc.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-9 m. Từ gần sáng mai, vùng biển ngoài khơi Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Tối 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk đã chủ động lên phương án phòng chống cơn bão số 15.

