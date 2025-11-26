Bão số 15 tăng cấp, miền Trung có nguy cơ mưa lớn

Đêm nay, bão Koto đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 15, dự báo có hai kịch bản về hướng đi. Dù ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền, miền Trung vẫn đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng vào đầu tháng 12.

Tối 26/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Koto đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 15 (bão Koto) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000 m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vào tối 26/11, tâm bão đang cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) gần 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 15: Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, cường độ bão sẽ còn mạnh thêm. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14.

Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Sau đó bão có xu hướng đi chậm lại, do áp cao cận nhiệt đới (chi phối đường đi của bão) suy yếu. Khi đi vào khoảng kinh tuyến 112-113, bão có xu hướng đi lệch lên phía bắc.

Theo ông Lâm, quá trình dịch lên phía Bắc và vào gần bờ gặp nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão nên bão sẽ suy yếu từ khoảng chiều tối 29/11.

Về những diễn biến chính của bão Koto, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra hai kịch bản.

Kịch bản 1: Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía Đông (xác suất 80%).

Cụ thể, khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Ở kịch bản này vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội. Trên đất liền ít khả năng có gió bão.

Song khu vực Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12, trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về cơn bão số 15. Ảnh: A.Q.

Kịch bản 2: Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%). Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13.

Sau đó bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ở kịch bản này vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.