Bão số 13 gây thiệt hại nặng, 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk được hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng

Bão số 13 đang trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai có sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi, trong đó có Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.