Bão số 13 gây thiệt hại nặng, 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk được hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng
Cơn bão số 13 gây hậu quả nặng cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
Hơn 3.500 ngôi nhà ở Gia Lai bị sập, tốc mái do bão số 13
Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết bão số 13 làm 2 người chết, 2 người bị thương, 500 ngôi nhà bị sập, 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, cùng hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14: Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới
TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.
Những hình ảnh thiệt hại đầu tiên tại Gia Lai khi bão số 13 đổ bộ
Hồi 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 và di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30km/h.
Bão số 13 giật cấp 17 trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai, Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn
Bão số 13 đang trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai có sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi, trong đó có Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Bão Kalmaegi giật trên cấp 17, gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên
Tối nay, bão Kalmaegi đổ bộ khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật trên cấp 17.
Thống nhất nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Đà Nẵng phân phổ hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ bão lụt cho người dân ra sao?
UBND TP Đà Nẵng vừa có hướng dẫn hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1) đối với các xã phường, đặc khu bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn.
Chung cư cao cấp nằm trên "đất vàng" TP Huế có điện sau 10 ngày ngập hầm
Ngay sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Huế hôm 5/11, hàng trăm cư dân tại chung cư The Manor Crown Huế (khu đô thị An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) sau 10 ngày mất điện đã được cấp điện trở lại.
Đà Nẵng yêu cầu phải sơ tán dân đến nơi an toàn trước 12h hôm nay
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12h ngày 6/11.
Hư hỏng mặt đường huyết mạch kết nối cảng Tiên Sa, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?
Sau đợt mưa lũ kéo dài diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, mặt đường tuyến giao thông huyết mạch Ngô Quyền-Lê Văn Hiến (QL14B) bị hư hỏng nghiêm trọng khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.
TP Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13
Chiều 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ.
Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV
Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Siêu bão số 13 - Kalmaegi tiến vào biển Đông, quân đội hỗ trợ dân Đà Nẵng ứng phó
Để giúp người dân Đà Nẵng ứng phó với bão số 13, lực lượng quân đội đã điều động chiến sĩ hỗ trợ dân từ miền núi tới vùng biển.
Trung ương lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Sáng nay, Hội nghị Trung ương 14 khai mạc tại Hà Nội, tập trung thảo luận công tác nhân sự cấp cao và định hình những định hướng chiến lược trình Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ bứt phá.
Giật cấp 16, bão Kalmaegi có thể mạnh thêm, gây mưa trên 600 mm
Dự báo chiều 6/11, bão Kalmaegi đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng - Khánh Hòa. Đến đêm và rạng sáng 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Cải cách thể chế - “khai thông ở gốc” để Việt Nam bước vào kỷ nguyên kiến tạo
Góp ý cho các Văn kiện trình Đại hội 14, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng muốn “Đổi mới lần thứ hai” thành công, Việt Nam phải đặt cải cách thể chế ở vị trí trung tâm, chuyển từ “Nhà nước điều hành” sang “Nhà nước kiến tạo có kỷ luật thể chế”.
Bão Kalmaegi mạnh cấp 14 tiến vào Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lớn
Rạng sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13.
Đà Nẵng kích hoạt toàn hệ thống ứng phó với bão Kalmaegi
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo cả hệ thống chính trị của thành phố vào cuộc chủ động, quyết liệt, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 13, tên quốc tế Kalmaegi.
Tổng bí thư nêu những vấn đề trọng tâm để đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIV
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu về những điểm mới và định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đề nghị đại biểu đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh thực tiễn.