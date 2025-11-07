Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Bão số 13 gây thiệt hại nặng, 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk được hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Cơn bão số 13 gây hậu quả nặng cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Clip: Tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào tỉnh Gia Lai khiến 500 ngôi nhà bị sập, 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn cây xanh, trụ điện bị gãy đổ.
bao 13 gia lai 0.png
Khuya 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông.
bao 13 gia lai 4.png
Hồi 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây nhiều thiệt hại cho phường Quy Nhơn.
bao 13 gia lai 7.png
Khi đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 và di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30km/h.
bao 13 gia lai 3.png
Với cấp gió giật cấp 14, hàng loạt trụ điện bị bẻ gãy.
bao 13 gia lai 5.png
Trong bản tin cuối cùng về bão số 13, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm nay (07/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Trong ảnh là nhà hàng ở Quy Nhơn, Gia Lai bị bão số 13 kéo sập.
bao 13 gia lai 6.png
Xe ô tô bị kính vỡ, bảng hiệu quăng đập hư hỏng
Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Báo Gia Lai

Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Báo Gia Lai

bao 13 gia lai 1.png
Theo báo cáo từ 26 xã, phường phía Đông và 14 xã, phường phía Tây của tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương.
bao 13 gia lai 2.png
Theo UBND tỉnh Gia Lai, rất nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.
bao 13 gia lai 8.png
Cơn bão số 13 đã làm khoảng 500 ngôi nhà ở Gia Lai bị sập.
bao 13 gia lai 9.png
....hơn 3.000 ngôi nhà ở Gia Lai tốc mái vì cơn bão số 13
gia lai 2.png
Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại do bão só 13 gây ra. Ảnh: VGP
gia lai 7.jpg
Theo Báo Gia Lai, đối với 3 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk), đã có 5 người chết, 6 người bị thương. Trong ảnh lực lượng quân đội được được điều động khắc phục hậu quả sau bão tại Gia Lai. Ảnh: VGP
gl.jpg
Cơn bão số 13 gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13. Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ trong đó: tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.

Từ khoá:

BÃo số 13 Quy Nhơn Gia Lai

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14: Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.