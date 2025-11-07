Hơn 3.500 ngôi nhà ở Gia Lai bị sập, tốc mái do bão số 13

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết bão số 13 làm 2 người chết, 2 người bị thương, 500 ngôi nhà bị sập, 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, cùng hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Sáng 7/11, tại Gia Lai, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết bão số 13 đã đổ bộ vào Gia Lai trong đêm 6/11. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã gây mưa vừa, mưa to và rất to.

Theo báo cáo từ 26 xã, phường phía đông và 14 xã, phường phía tây của tỉnh Gia Lai, đến 5h ngày 7/11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương; hơn 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái; có 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tuyến về khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10-40 cm, có nơi ngập từ 50-80 cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.

Ngay trong đêm, thực hiện lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Bộ CHQS tỉnh đã sử dụng 2 kíp xe Thiết giáp BTR-152 di dời 2 hộ dân (15 người) ở phường An Nhơn Đông và phường Quy Nhơn Nam có nhà bị sập đến nơi trú tránh an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh cũng điều động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ di dời khẩn cấp ngoài kế hoạch 76 hộ dân (484 người) ở các địa phương. Trong lúc tâm bão đi qua, bộ đội, công an đã kịp thời hỗ trợ, cứu giúp hơn 200 người dân đến nơi an toàn.

