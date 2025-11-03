Bão Kalmaegi áp sát biển Đông, gió giật cực mạnh

Dự báo ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Đến sáng 4/11, bão Kalmaegi trên khu vực phía đông miền Trung của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh lên. Trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo ngày 5/11, bão trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông, cường độ cấp 13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng tây Tây bắc, 20-25 km/h, di chuyển vào biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Sáng 6/11, bão ở khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430 km về phía đông đông nam. Bão có khả năng mạnh thêm, cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, 20 km/h.

Dự báo từ 72 đến 120h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 4/11, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

