Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường kích hoạt ngay phương án phòng chống bão số 12

Đó là chỉ đạo khẩn của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đối với các ngành, địa phương về công tác ứng phó với bão số 12 và đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao.

Riêng đối với ngành giáo dục, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu theo dõi sát thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học theo phương án.

Đối với khu vực đô thị, ông Trần Nam Hưng giao Sở Xây dựng rà soát, đánh dấu các điểm mực nước ngập để tập trung theo dõi, có phương án xử lý; trong đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tại cơ sở để người dân chủ động phương án di dời tài sản; thống nhất phương án Sở Xây dựng đề xuất, vận động người dân khu vực đô thị dỡ bỏ các vật dụng đậy nắp cống thoát nước để đẩy nhanh khả năng thoát nước tại các khu vực có nguy cơ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở NN&MT tiếp tục theo dõi, phối hợp với cơ quan liên quan thông tin về đợt mưa lớn trong những ngày tới, nhất là khu vực vùng núi, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét…; phối hợp với các đơn vị hồ thủy điện, thủy lợi theo dõi, chủ động điều tiết mực nước về “kịch bản” quy định.

Dự báo đường đi của bão số 12

Cũng theo ông Trần Nam Hưng, qua dự báo của các cơ quan chuyên môn, đợt mưa lớn diện rộng sắp tới, khả năng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập cục bộ trên diện rộng. Do đó các xã, phường phải kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh thông tin đợt mưa lớn này đến từng khu dân cư, từng hộ dân, có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn.

“Bên cạnh chủ động ứng phó, các địa phương lưu ý thông tin người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày. Tất cả mọi phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17h ngày 22/10”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chỉ đạo.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều tối và đêm 20/10, gió trên vùng biển thành phố Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ chiều tối và đêm 22/10-27/10, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Các sông trên địa bàn có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.