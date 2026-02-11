Năm Bính Ngọ sắm lễ Giao thừa thế nào cho đúng?

Đêm Giao thừa năm Bính Ngọ, theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, điều cốt lõi của mâm lễ không nằm ở sự cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, mà ở việc giữ đúng tinh thần truyền thống: trang nghiêm, gọn gàng và xuất phát từ lòng thành.

Đêm Giao thừa – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới – luôn được người Việt coi là dịp thiêng liêng để dâng lễ, tiễn năm cũ, đón năm mới với mong ước bình an, tài lộc. Trong năm Bính Ngọ (năm con ngựa), nhiều gia đình băn khoăn nên sắm lễ thế nào để vừa đúng phong tục, vừa gửi gắm ước vọng bình an, tài lộc và hanh thông.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, mâm lễ Giao thừa trước hết là sự tri ân trời đất, thần linh và tổ tiên, vì vậy yếu tố quan trọng nhất vẫn là lòng thành chứ không phải giá trị vật chất.

Theo phong tục lâu đời, lễ cúng ngoài trời được thực hiện vào thời khắc chuyển giao năm mới để tiễn các vị thần năm cũ và nghênh đón thần năm mới. Mâm lễ thường có hương, hoa tươi, đèn hoặc nến, trầu cau, rượu, trà, mâm ngũ quả và một số món truyền thống như bánh chưng, bánh tét, xôi, gà luộc tùy điều kiện từng gia đình.

TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch, cho biết nghi lễ này mang tính biểu trưng nhiều hơn là hình thức.

“Gia đình có điều kiện có thể chuẩn bị đầy đủ. Gia đình bận rộn hoặc kinh tế eo hẹp chỉ cần hương hoa, trái cây, một đĩa bánh chưng là đã đủ ý nghĩa. Quan trọng là sự trang nghiêm, sạch sẽ và thành tâm", ông Sơn nói.

Xôi gà thường được người dân lựa chọn để cúng đêm Giao thừa. Ảnh: N.M.

Trong quan niệm dân gian, năm Ngọ tượng trưng cho sự năng động, bứt phá và tiến về phía trước. Tuy nhiên, không có quy định riêng về lễ vật theo từng con giáp. Các chuyên gia khẳng định việc sắm sửa thêm đồ vật mang hình tượng ngựa không phải là yêu cầu bắt buộc của nghi lễ Giao thừa.

Sau lễ ngoài trời, gia chủ làm lễ trong nhà để kính cáo tổ tiên. Mâm lễ thường tương tự nhưng được bày biện ấm cúng hơn, có thể gồm bánh chưng hoặc bánh tét, xôi, gà, canh măng, giò chả hoặc những món đặc trưng theo vùng miền.

Theo ông Sơn, nghi thức này mang ý nghĩa kết nối các thế hệ. “Đêm Giao thừa không chỉ là cúng lễ mà còn là dịp để con cháu sum họp, cùng nhau thắp nén hương đầu năm. Không khí hòa thuận, vui vẻ trong gia đình mới là yếu tố tạo nên phúc khí cho cả năm.”

Có cần mua vật phẩm phong thủy năm Ngọ?

Những năm gần đây, thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là “hút tài lộc năm Ngọ” như tượng ngựa mạ vàng, tranh mã đáo thành công, vòng phong thủy… Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng người dân nên tỉnh táo trước những thông tin mang tính thương mại hóa.

“Phong thủy không nằm ở việc mua bao nhiêu đồ vật, mà nằm ở sự gọn gàng, ngăn nắp của không gian sống và tinh thần tích cực của mỗi người. Nếu yêu thích tranh ngựa hay tượng ngựa, gia chủ có thể trưng bày như một biểu tượng đẹp. Nhưng đừng coi đó là yếu tố quyết định vận may”, ông Sơn nói.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, điều quan trọng nhất trong đêm Giao thừa là giữ được sự chỉn chu và tiết chế, tránh phô trương, lãng phí. Việc chuẩn bị lễ nên hoàn tất trước thời khắc chuyển giao để tránh vội vàng. Không gian thờ cúng cần sạch sẽ, trang nghiêm, tránh đặt mâm lễ ở nơi thiếu tôn nghiêm.

Năm Ngọ được kỳ vọng là năm của chuyển động và bứt phá. Song, may mắn không đến từ mâm lễ lớn hay nhỏ, mà từ cách mỗi người bắt đầu năm mới – với sự biết ơn, trách nhiệm và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.