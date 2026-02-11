83 cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng cho biết để đảm bảo ATTP trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố thành lập 94 đoàn thanh tra, kiểm tra.

Từ ngày 30/12/2025 - 3/2/2026, các đoàn đã kiểm tra 1.472/23.007 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, phát hiện 83 cơ sở vi phạm quy định về ATTP. Trong đó, 47 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 317 triệu đồng. 36 trường hợp bị nhắc nhở, cảnh cáo.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, ghi nhãn và bảo quản thực phẩm. Qua kiểm tra cũng phát hiện một số trường hợp kinh doanh hàng hóa, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy 291 mẫu thực phẩm để xét nghiệm nhanh và xét nghiệm tại phòng thí nghiệm về các chỉ tiêu an toàn. Kết quả các mẫu xét nghiệm nhanh đều đạt yêu cầu. Trong thời gian cao điểm, trên địa bàn thành phố không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Song song với hoạt động thanh tra, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông tại khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Cũng theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TP Đà Nẵng, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, siết chặt quản lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.