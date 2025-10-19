Bão Fengshen vào biển Đông, gió giật cấp 11

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 19/10, bão Fengshen (bão 12) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25km/h.

Đến 19h ngày 20/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc, 20-25km/h.

Một ngày sau, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây, 1với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 12. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Đến 19h ngày 22/10, bão trên vùng biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi; cách TP Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông. Bão có khả năng suy yếu, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam, với tốc độ 10-15 km/h.



Theo cơ quan dự báo, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.