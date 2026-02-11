Mạo danh Vietcombank lừa đảo 1.200 người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992); Phạm Trí Nghị (SN 1990); Lê Văn Linh (SN 2001); Đào Văn Huy (SN 1992); Đào Văn Hai (SN 1997, cùng trú tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được xác minh).

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, các đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank, sử dụng tổng đài ảo để giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng, yêu cầu bị hại chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính” rồi chiếm đoạt.

Số tiền lừa đảo được dùng mua voucher điện tử, thẻ game và hàng công nghệ trên các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính.

Theo Công an Đà Nẵng, đây là tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm: nhóm tư vấn – gọi điện tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo yêu cầu chuyển tiền; nhóm rút tiền do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước và thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.