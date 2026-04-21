Bác sĩ “rã đông” cứu sống người đàn ông chết lâm sàng sau khi ngủ ngoài trời -20°C

Một người đàn ông tại Nga được cứu sống sau khi ngủ quên ngoài trời -20°C. Bác sĩ mất hơn 5 giờ để “rã đông” và hồi sinh bệnh nhân.

Các bác sĩ Nga đã mất 5 giờ để từ từ “rã đông” và đưa một người đàn ông trở lại sự sống, sau khi người này ngủ quên trên ghế trong điều kiện nhiệt độ -20°C.

Tháng 3 thường là thời điểm mùa đông bắt đầu suy yếu, nhưng tại vùng Viễn Đông Siberia của Nga, những đêm tháng 3 vẫn lạnh hơn phần lớn các nơi khác trên thế giới. Với nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới -20°C (-4°F), khu vực Yakutia rõ ràng không phải nơi bạn nên ở ngoài trời quá lâu mà không có trang phục phù hợp.

Một người đàn ông Nga mới đây đã trực tiếp trải nghiệm mức độ nguy hiểm của những đêm lạnh giá tại Yakutia. Người này (không được tiết lộ danh tính) đang đi bộ về nhà tại thành phố Mirny sau một đêm dài thì cảm thấy mệt và quyết định nghỉ tạm trên một chiếc ghế ven đường. Không rõ người đàn ông có say rượu hay không, nhưng điều chắc chắn là ông đã ngủ quên trên ghế.

Người đàn ông đang ngủ được những người qua đường phát hiện và nhận ra tình trạng nguy hiểm nên đã gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe cứu thương đến nơi, người này đã không còn mạch, huyết áp bằng 0 và điện tâm đồ cho thấy đường thẳng — dấu hiệu của tử vong lâm sàng. Các biện pháp hồi sức được tiến hành nhưng không có phản ứng.

Các nhân viên y tế đã đưa người đàn ông trong tình trạng chết lâm sàng đến bệnh viện địa phương, nơi bác sĩ gây mê và hồi sức Dmitry Bosikov được giao nhiệm vụ từ từ “rã đông” bệnh nhân để đưa ông trở lại sự sống.

Bằng cách làm ấm cơ thể một cách từ từ, bác sĩ đảm bảo không gây tổn thương đến các mạch máu nhỏ nhất, bởi sự phá hủy vi tuần hoàn có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, phù não, suy thận và tử vong.

Trong suốt 4 giờ, nhiệt độ cơ thể người đàn ông được nâng dần từ 24°C lên 34°C, sau đó các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao được triển khai. Sau khoảng 25 phút, đội ngũ y tế ghi nhận dấu hiệu sự sống đầu tiên — một nhịp đập yếu xuất hiện trên màn hình theo dõi.

Sau tổng cộng 5 giờ 34 phút, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, nhưng ông vẫn được đặt trong trạng thái hôn mê nhân tạo trong một ngày. Ngày hôm sau, người đàn ông tỉnh lại, và các xét nghiệm cho thấy thận cùng các chức năng quan trọng khác vẫn hoạt động bình thường.

Sau 5 ngày điều trị và theo dõi, ông đã được xuất viện.

