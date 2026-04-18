Dâng Tào Tháo thuốc đau đầu, cúng Khổng Minh vé tàu: Trào lưu lạ của giới trẻ Trung Quốc

Trong tiết Thanh Minh năm 2026, tại khu mộ của Tào Tháo, du khách không chỉ thấy hoa tươi mà còn bắt gặp một “bộ sưu tập” các loại thuốc tây y giảm đau. Cách đó không xa, trước mộ Gia Cát Lượng, có người đặt một tấm vé tàu cao tốc từ Thành Đô đến Trường An. Tại nơi an nghỉ của Hoắc Khứ Bệnh, snack cay và khoai tây chiên được xếp đầy như trong một buổi dã ngoại…

Những hình ảnh tưởng như “trò đùa mạng” này lại đang phản ánh một xu hướng có thật: giới trẻ Trung Quốc hiện đổ xô đi “viếng mộ cổ nhân” theo cách hoàn toàn mới: không hương khói, không nghi lễ khấn vái truyền thống, mà bằng những hành động vừa hài hước, vừa đầy tính biểu tượng.

Đằng sau vẻ “kỳ dị” này có thể là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của tâm lý thế hệ trong xã hội Trung Quốc đương đại.

Vé tàu cao tốc được dâng tại mộ Gia Cát Lượng. Ảnh: Worldjournal.

Khi tưởng niệm trở thành “cá nhân hóa”

Truyền thống tảo mộ Tết Thanh Minh ở Trung Quốc vốn mang tính nghi lễ cao: thắp hương, đốt vàng mã, dâng lễ vật trang nghiêm... nhưng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau năm 2024, một lớp người trẻ đã “viết lại” nghi thức này theo cách rất riêng.

Thay vì giấy tiền vàng bạc, họ mang đến cúng dâng những món đồ gắn với cuộc đời và “nỗi đau” của các nhân vật lịch sử: Thuốc ibuprofen cho Tào Tháo – người được ghi chép là thường xuyên bị chứng đau đầu; thuốc chữa trĩ cho Trương Cư Chính (chính trị gia và nhà cải cách quan trọng nhất thời nhà Minh) – dựa trên dã sử về bệnh tật cuối đời.

Họ cũng dâng snack, đồ ăn vặt cho Hoắc Khứ Bệnh (thiên tài quân sự trẻ tuổi nổi bật nhất lịch sử Trung Quốc, thời Hán Vũ Đế) – một cách “trẻ hóa” hình tượng vị tướng qua đời ở tuổi 23; và trướng gấm ca ngợi cải cách dành cho Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành – nhằm vinh danh chính sách Hán hóa của ông…

Những chi tiết này không chỉ thể hiện sự sáng tạo, mà còn cho thấy một xu hướng rõ ràng: tưởng niệm không còn là nghi thức tập thể, mà trở thành trải nghiệm cá nhân hóa. Người trẻ không “cúng bái” theo khuôn mẫu, họ “giao tiếp” với lịch sử theo cách của riêng mình.

Dâng hoa trước mộ Gia Cát Lượng. Ảnh: Worldjournal.

“Sửa lại lịch sử” bằng trí tưởng tượng

Một đặc điểm nổi bật khác của trào lưu này trong giới trẻ là nỗ lực “bù đắp những điều chưa trọn vẹn” trong lịch sử. Những hành động tưởng chừng ngẫu hứng lại mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Tấm vé tàu cao tốc trước mộ Gia Cát Lượng như một cách giúp ông hoàn thành giấc mộng Bắc phạt còn dang dở; Bình chữa cháy đặt tại mộ Lưu Bị nhằm “giải cứu” thất bại trong trận bị Lục Tốn “hỏa thiêu liên trại”; Bảng “Thái thú Hợp Phì” trước mộ Tôn Quyền như một sự “an ủi” cho chuỗi thất bại quân sự…

Ở đây, lịch sử không còn là câu chuyện cố định. Nó trở thành một không gian mở, nơi người trẻ hiện đại có thể tham gia, tưởng tượng và thậm chí “can thiệp” theo cách biểu tượng.

Điều này phản ánh một sự thay đổi trong cách tiếp cận lịch sử: từ tôn thờ sang đối thoại.

Tấm bằng "Thái thú Hợp Phì" cúng dâng trước mộ Tôn Quyền. Ảnh: Worldjournal.

“Thần tượng dưới lòng đất” và nhu cầu ổn định

Vân Quế, quê Phúc Kiến, sinh viên năm cuối đại học ở Bắc Kinh, thường dành thời gian rảnh rỗi để thăm các lăng mộ cổ. Chuyến thăm hào hứng nhất của cô là vào mùa hè năm ngoái, khi cô khám phá hơn 20 lăng mộ cổ chỉ trong một ngày ở vùng quanh Lạc Dương. Năm nay, cô đã đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Tô Châu để thăm mộ Tôn Sách và Chu Du. Đây là chuyến thăm thứ năm của cô, mang theo hai bó hoa và một vài bưu thiếp có chân dung họ. Ngoài Giang Nam, Vân Quế còn thường xuyên đến Hà Nam, nơi có rất nhiều lăng mộ cổ của các nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là Lạc Dương.

Nhiều người trẻ gọi việc này là “đu idol”, nhưng là idol dưới lòng đất.

Khác với các ngôi sao đương đại, những nhân vật như Gia Cát Lượng hay Chu Du mang một đặc điểm mà giới trẻ đặc biệt coi trọng: tính ổn định tuyệt đối. Họ không thể thay đổi, không thể “dính scandal”, không thể “sụp đổ hình tượng”.

Trong bối cảnh mạng xã hội liên tục tạo ra rồi phá vỡ các hình mẫu, cổ nhân trở thành một dạng “thần tượng an toàn”. Tại một điểm tưởng niệm dành cho Tào Phi, hàng trăm bức thư đã được để lại - nhiều bức dài hàng nghìn chữ, chứa đầy tâm sự cá nhân.

Đây không còn là hành vi du lịch hay giải trí. Nó giống một hình thức tự sự và trị liệu tâm lý.

Vì sao những cuộc đời “không trọn vẹn” lại thu hút giới trẻ Trung Quốc?

Một điểm đáng chú ý là những nhân vật được thăm viếng nhiều nhất lại không phải người có kết cục viên mãn. Ví dụ: Lý Dục (vị vua cuối cùng của Nam Đường, đồng thời cũng là một trong những nhà thơ thể “từ” vĩ đại nhất Trung Quốc): từ đế vương trở thành tù nhân, chết nơi đất khách; Hoắc Khứ Bệnh: qua đời khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao; Gia Cát Lượng: cả đời tận tụy nhưng “chưa thành công đã qua đời”…Những “vết nứt” trong số phận này tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ.

Rượu do những người trẻ cúng dâng trước mộ Lý Dục. Ảnh: Worldjournal.

Trong một xã hội nơi con đường thành công ngày càng phức tạp, lựa chọn nhiều nhưng kết quả lại bất định, người trẻ dễ dàng nhìn thấy chính mình trong những cuộc đời dang dở ấy. Như một người tham gia trào lưu chia sẻ: “Chính vì họ có tiếc nuối, nên mới khiến chúng ta nhớ mãi”.

Từ nghi thức tưởng niệm đến “liệu pháp tinh thần”

Nhìn sâu hơn, “viếng mộ cổ nhân” không đơn thuần là một trào lưu văn hóa. Nó phản ánh một nhu cầu tâm lý cụ thể. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh cao, áp lực việc làm lớn và tương lai thiếu chắc chắn, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái “chưa hoàn thành”: chưa ổn định sự nghiệp, chưa rõ hướng đi, chưa đạt được kỳ vọng.

Những cảm xúc này thường khó diễn đạt trong đời sống thường nhật. Nhưng khi đứng trước mộ của Gia Cát Lượng hay Lý Dục, họ tìm thấy một “ngôn ngữ chung”: sự dang dở, tiếc nuối, và chấp nhận.

Việc đặt một món đồ, viết một bức thư, hay đơn giản là đứng lặng trước bia mộ, trở thành một nghi thức giải tỏa cảm xúc.

Một lý do quan trọng khiến cổ nhân trở thành “điểm tựa” là vì họ mang lại cảm giác chắc chắn. Không giống con người hiện đại có thể thay đổi, phản bội hoặc biến mất, những nhân vật lịch sử tồn tại như một “hằng số”. Họ không phản hồi, nhưng cũng không từ chối.

Điều này gần với khái niệm “quan hệ giả xã hội” trong xã hội học: một mối quan hệ một chiều, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn thật. Trong bối cảnh đời sống ngày càng “lỏng” và thiếu ổn định, những mối quan hệ như vậy giúp con người giảm thiểu rủi ro bị tổn thương.

Những người trẻ đến viếng mộ Tào Tháo. Ảnh: Worldjournal.

Kỳ dị hay hợp lý?

Nhìn bề ngoài, việc cúng dâng thuốc đau đầu cho Tào Tháo hay vé tàu cho Gia Cát Lượng có thể khiến nhiều người bật cười. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh rộng hơn, đây không phải là sự lệch lạc, mà là một cách thích nghi văn hóa.

Khi các nghi thức truyền thống không còn đủ sức chứa đựng cảm xúc cá nhân, thế hệ mới sẽ tự tạo ra những nghi thức mới. Và khi hiện tại trở nên quá bất định, con người sẽ tìm đến quá khứ—không phải để trốn tránh, mà để tìm kiếm sự đồng cảm.

Trào lưu “viếng mộ cổ nhân” của giới trẻ Trung Quốc cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng: lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa, mà trở thành một không gian sống, nơi con người hiện đại có thể tương tác, đối thoại và tự chữa lành.

Ở đó, Tào Tháo không chỉ là một nhà quân sự, Gia Cát Lượng không chỉ là một chiến lược gia, và Lý Dục không chỉ là một vị vua mất nước. Họ trở thành những “người bạn xuyên thời gian”, im lặng, nhưng thấu hiểu.

Và có lẽ, chính trong sự im lặng đó, người trẻ ngày nay tìm thấy điều mà họ thiếu nhất: một nơi để gửi gắm cảm xúc mà không sợ bị phán xét.

Theo Worldjournal, 21jingji