Bắc Kinh cáo buộc Washington "cướp" 13 tỷ USD Bitcoin trong vụ tấn công mạng

Theo Trung Quốc, Washington đứng sau vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 12 năm 2020, đánh cắp 127.272 Bitcoin từ LuBian.

Trung Quốc vừa công khai cáo buộc chính phủ Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công mạng vào năm 2020, dẫn đến vụ đánh cắp hơn 13 tỷ USD Bitcoin. Lời cáo buộc này làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington, đặt vấn đề tranh chấp tài sản kỹ thuật số vào tâm điểm xung đột mới.

Theo Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC), Washington đứng sau vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 12 năm 2020, đánh cắp 127.272 Bitcoin từ LuBian, một trong những công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất thế giới. CVERC cho biết số Bitcoin này thuộc về ông Chen Zhi, một ông trùm người Campuchia gốc Hoa, người sáng lập và chủ tịch của Prince Group.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tội phạm xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử đang trở thành nguồn căng thẳng ngoại giao mới, mặc dù Trung Quốc đã cấm toàn diện các giao dịch tiền điện tử từ năm 2021.

Bộ tư pháp Mỹ truy tố và tịch thu tài sản

Cáo buộc của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào tháng 10 đã truy tố Chen Zhi với các tội danh gian lận chuyển tiền và rửa tiền. DOJ tuyên bố Chen đã chỉ đạo hoạt động tại các trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia thuộc đế chế kinh doanh của mình.

Đặc biệt, DOJ cũng tuyên bố tịch thu 127.271 Bitcoin, khoản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đối với bất kỳ quốc gia nào. Các công tố viên liên bang từ chối tiết lộ cách thức họ kiểm soát được số Bitcoin này.

Trong một tuyên bố mới nhất, Prince Group đã "hoàn toàn bác bỏ" các cáo buộc về hành vi sai trái của công ty hoặc của Chen Zhi, đồng thời gọi việc tịch thu tài sản là "hành vi tịch thu tài sản bất hợp pháp".

Báo cáo của CVERC chỉ rõ vụ tấn công Bitcoin năm 2020 xảy ra vào những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cơ quan này lưu ý rằng số Bitcoin bị đánh cắp đã nằm trong ví của kẻ tấn công suốt bốn năm mà không hề bị chuyển đi ví khác.

"Đây rõ ràng không phải là hành vi của một hacker điển hình, chỉ muốn rút tiền mặt để kiếm lời, mà giống một hoạt động tinh vi được dàn dựng bởi một tổ chức hacker quốc gia hơn," báo cáo của CVERC viết.

Vụ việc của Chen Zhi đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng khoảng 350 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group, trong khi Đài Loan và Singapore cũng đã tịch thu lượng lớn tài sản, bao gồm xe hơi và du thuyền. Điều này nhấn mạnh tính chất xuyên biên giới của tội phạm tiền điện tử và sự cần thiết của hợp tác điều tra quốc tế.

Theo Nikkei Asia