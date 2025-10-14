“Kẻ bí ẩn” thắng 200 triệu USD nhờ bán khống bitcoin trước lệnh thuế 100% của ông Trump

Một trader vô danh kiếm 200 triệu USD chỉ trong 24 giờ nhờ bán khống Bitcoin và Ether, ngay trước khi Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng Trung Quốc.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang ráo riết truy tìm danh tính của nhà giao dịch đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán khống bitcoin và ether, giữa lúc thị trường đang chao đảo sau cú sập khiến 19 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay chỉ trong tuần trước.

Đợt lao dốc hôm 10/10 vừa qua đã khiến hơn 1,6 triệu tài khoản giao dịch về 0 chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng một số nhà đầu tư lại thắng đậm – trong đó có một người kiếm gần 200 triệu USD nhờ các lệnh short (bán khống) đối với bitcoin và ether, theo công ty phân tích chuỗi khối Arkham.

Các giao dịch này được thực hiện trên sàn phi tập trung Hyperliquid, chỉ ít giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một động thái đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng giao dịch nội gián và khơi mào cuộc săn lùng danh tính “tay chơi ẩn danh” đứng sau thương vụ.

Trên mạng xã hội, những đồn đoán lan nhanh chóng mặt – từ Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ, cho tới nhà đầu tư tiền số người Trung Quốc Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch Bitforex (nay đã giải thể) và từng là giám đốc vận hành tại Huobi (nay đổi tên thành HTX), theo dữ liệu của Crunchbase.

Mức độ chú ý nhắm vào Jin tăng vọt sau khi Zhao Changpeng, nhà sáng lập Binance, chia sẻ bài đăng của một nhà phân tích blockchain có tài khoản “eyeonchains”, người cho rằng ví blockchain thực hiện các lệnh short bitcoin và ether này có liên hệ trực tiếp với Jin.

Trong phản hồi đăng trên mạng xã hội hôm đầu tuần, Garrett Jin phủ nhận mọi liên quan tới gia đình ông Trump cũng như việc tham gia giao dịch nội gián. Ông chỉ trích Zhao vì đã “tiết lộ thông tin cá nhân và riêng tư”.

Tuy nhiên, Jin thừa nhận rằng ông có liên hệ với các nhà đầu tư thực hiện thương vụ bán tháo khổng lồ này. “Số tiền đó không phải của tôi – mà là của khách hàng của tôi”, Jin nói, đồng thời giải thích rằng ông “vận hành các node và cung cấp tư vấn nội bộ cho họ”.

Trong loạt bài đăng tiếp theo, Jin nói rõ hơn về “quan điểm bi quan” khiến ông dự đoán giá bitcoin và ether sẽ lao dốc. Ông cho biết cổ phiếu công nghệ Mỹ – Trung cùng các loại tiền mã hóa lớn đều “cho thấy tín hiệu mua quá mức” theo các phân tích kỹ thuật, trong khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang.

Ông Jin cũng chỉ trích các sàn tiền mã hóa lớn vì cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy “cực đoan” trên các tài sản “thiếu giá trị nội tại”.

Cuộc truy lùng “nhà giao dịch bóng ma” đứng sau thương vụ bán tháo trị giá hàng trăm triệu USD này một lần nữa cho thấy sự mờ ám và rủi ro cao độ của thị trường tiền mã hóa – bất chấp việc tài sản số đang ngày càng được tích hợp với hệ thống tài chính truyền thống và thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong ngày “đẫm máu” thứ Sáu tuần trước, chỉ số Nasdaq sụt hơn 3,5%, còn S&P 500 giảm hơn 2,7%.

Thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến biến động dữ dội nhất trong năm 2025, khi bitcoin từ mức đỉnh lịch sử 126.000 USD (ngày 6/10) lao xuống dưới 110.000 USD chỉ vài ngày sau. Đến hôm 14/10, bitcoin hồi phục lên 115.900 USD trước khi giảm nhẹ còn 116.240 USD.

Theo SCMP