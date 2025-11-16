Bà Michelle Obama nói gì về khả năng Mỹ có một nữ Tổng thống?

Bà Michelle Obama tuyên bố đàn ông Mỹ chưa sẵn sàng được lãnh đạo bởi một phụ nữ, khẳng định “đừng nhìn tôi về chuyện tranh cử”.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tuyên bố nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một phụ nữ bước vào Phòng Bầu dục, cho rằng đàn ông trên khắp đất nước không muốn được “dẫn dắt” bởi một nữ Tổng thống.

Bà Michelle Obama, người đã ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhưng thất bại trước ông Donald Trump, đã đưa ra nhận định trên khi quảng bá cuốn sách mới “The Look” tại một sự kiện ngày 5/11 ở Brooklyn Academy of Music. Thông tin này được New York Post công bố ngày 16/11.

“Như chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử vừa qua, thật không may, chúng ta chưa sẵn sàng”, bà nói với diễn viên Tracee Ellis Ross, người điều hành buổi trò chuyện, trong đoạn video đăng trên kênh YouTube của bà Michelle.

“Đó là lý do tôi nói, đừng nhìn tôi về chuyện tranh cử, bởi vì mọi người đang nói dối đấy. Các bạn chưa sẵn sàng cho một người phụ nữ. Các bạn không sẵn sàng”, bà Michelle nói thêm.

Khi nữ diễn viên hỏi liệu thời gian sống trong Nhà Trắng có mở đường cho một nữ Tổng thống hay không, bà Michelle đáp lại rằng đàn ông vẫn còn rất lâu mới chấp nhận điều đó.

“Các bạn biết đấy, chúng ta còn phải trưởng thành rất nhiều, và thật đáng buồn, vẫn còn rất nhiều đàn ông không cảm thấy họ có thể được dẫn dắt bởi một người phụ nữ, và chúng ta đã thấy điều đó”, bà Obama nói.

Cựu Đệ nhất phu nhân – người đồng hành cùng chồng mình trong giai đoạn 2009 đến 2017 – từng kêu gọi cử tri ủng hộ bà Harris vào năm ngoái, cảnh báo rằng ông Trump là mối đe dọa với đất nước.

Bà Obama đồng tác giả cuốn sách với người tạo mốt của mình, trong đó bao gồm những bức ảnh chụp bà qua nhiều năm nổi bật trong chính trường cùng lý giải cho những lựa chọn thời trang của bà – người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Theo NYPost