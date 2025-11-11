Ông Trump ca ngợi cựu thủ lĩnh thánh chiến Syria sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa, cựu thủ lĩnh thánh chiến từng bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, là “nhà lãnh đạo mạnh mẽ” sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng.

Ông Ahmad al-Sharaa, người đứng đầu nhóm Hồi giáo cực đoan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus vào năm 2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” sau khi tiếp đón ông tại Nhà Trắng trong hôm 10/11.

Ông Sharaa, cựu chỉ huy thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda và từng bị liệt vào danh sách đen của chính phủ Mỹ, đã lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad vào tháng 12/2024. Kể từ đó, ông tuyên bố sẽ tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá và bảo vệ các cộng đồng sắc tộc, tôn giáo thiểu số.

“Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Ông ấy đến từ một nơi rất khắc nghiệt, và ông ấy cũng là một người cứng rắn. Tôi thích ông ấy. Tôi hợp với ông ấy”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

“Chúng tôi muốn thấy Syria trở thành một quốc gia thành công, và chúng tôi tin rằng nhà lãnh đạo này có thể làm được điều đó”, ông nói thêm.

Dù ông al-Sharaa cam kết xây dựng một xã hội hòa nhập, nhưng chính quyền của ông lại bị phủ bóng bởi những đợt bạo lực giáo phái nhắm vào các cộng đồng người Druze và Cơ đốc giáo, khiến Mỹ lên án mạnh mẽ.

Chỉ vài ngày trước chuyến thăm, Mỹ, Anh và Liên Hợp Quốc đã gỡ tên ông al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố của họ. Trong hôm đầu tuần, Washington cũng gia hạn đình chỉ lệnh trừng phạt thêm 180 ngày, khi Syria tìm cách bình thường hóa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác an ninh.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng Syria sẽ chính thức gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Ngoại giao Syria hôm đầu tuần cho biết các nhà ngoại giao Mỹ, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất một kế hoạch nhằm sáp nhập lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – nhóm do người Kurd dẫn đầu và được Mỹ hậu thuẫn – vào quân đội Syria. Lực lượng SDF đã kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc và đông Syria kể từ giữa thập niên 2010.

Tháng trước, ông al-Sharaa đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, sau đó hãng tin Bloomberg cho biết Nga đã nối lại các chuyến bay tới căn cứ không quân Khmeimim ở miền Tây Syria, vốn bị đình chỉ từ năm 2024.

Theo RT