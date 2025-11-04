Nhà Trắng công bố hình ảnh hiếm thấy về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trong chuyến công du Hàn Quốc dự APEC, ông Tập Cận Bình được bắt gặp cười đùa cùng ông Trump và ông Lee Jae-myung, hình ảnh hiếm thấy so với phong cách nghiêm nghị thường ngày.

Ông Tập Cận Bình vốn không nổi tiếng là người hay cười. Nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã xây dựng hình ảnh như một người nghiêm nghị, điềm tĩnh và vững vàng.

Tuy nhiên, những hình ảnh do Nhà Trắng công bố gần đây lại cho thấy một khía cạnh rất khác của ông Tập, và được cho là khía cạnh mà công chúng Trung Quốc hiếm khi được thấy.

Ông Tập mới đây đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp song phương tại Căn cứ Không quân Gimhae ở thành phố Busan.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi họ tìm cách hóa giải bất đồng trong hàng loạt vấn đề – từ đậu nành, fentanyl đến khoáng sản đất hiếm và chip máy tính tiên tiến.

Thế nhưng, bên cạnh các cuộc đàm phán căng thẳng, những bức ảnh do Nhà Trắng công bố lại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi, tự nhiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong một căn phòng đầy các nhà ngoại giao mặc vest, ông Trump được thấy trong một bức ảnh đang vươn tay qua bàn đàm phán để chỉ cho ông Tập xem một tờ giấy. Nội dung tờ giấy đó là gì, vẫn chưa được tiết lộ.

Trong một bức ảnh khác, ông Tập Cận Bình xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, mắt khép lại, trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị bên cạnh cũng bật cười. Chưa rõ các bức ảnh được chụp theo thứ tự nào.

Ông Tập Cận Bình và ông Lee Jae-myung cùng cười sau cuộc trao đổi về vấn đề bảo mật của những chiếc điện thoại thông minh Xiaomi được tặng cho Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Hai ngày sau, ông Tập lại gây bất ngờ khi trò chuyện hài hước trong lúc trao đổi quà với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, theo một đoạn video của Reuters.

Ông Lee trước tiên tặng ông Tập một bàn cờ vây bằng gỗ. Sau đó, ông Tập tặng lại ông Lee và phu nhân hai chiếc điện thoại Xiaomi do Trung Quốc sản xuất, mà theo một quan chức, màn hình của chúng được làm tại Hàn Quốc, quê hương của các tập đoàn điện tử khổng lồ Samsung và LG.

Khi nhận quà, ông Lee đùa rằng: “Tính bảo mật thông tin thế nào?” khiến cả phòng bật cười.

Ông Tập, lúc đó cũng cười, đáp lại: “Ông có thể kiểm tra xem có cửa hậu không”.

“Cửa hậu” (backdoor) là thuật ngữ chỉ một phương thức bí mật truy cập vào thiết bị người dùng mà họ không hề hay biết. Vấn đề này đã dẫn đến nhiều cáo buộc qua lại giữa Trung Quốc và các quốc gia khác.

Gần đây, Bắc Kinh bày tỏ lo ngại trước đề xuất của Mỹ yêu cầu các chip tiên tiến bán ra nước ngoài phải được gắn thiết bị theo dõi, khiến hãng sản xuất chip Nvidia của Mỹ phải lên tiếng khẳng định sản phẩm của họ không có “cửa hậu”. Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây cũng nêu lo ngại về an ninh mạng đối với các thiết bị sản xuất tại Trung Quốc.

Trước cuộc gặp ông Trump, ông Tập chủ trì một hội nghị toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đọc diễn văn trong phong thái nghiêm nghị và điềm tĩnh.

Theo CNN