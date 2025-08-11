Ông Trump di dời chân dung ông Obama và gia tộc Bush vào "góc kín" của Nhà Trắng

Từng là điểm nhấn nổi bật ngay lối vào Nhà Trắng, bức chân dung chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama nay đã bị chuyển đến một vị trí ít được chú ý hơn nhiều, phản ánh rõ mối quan hệ căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa vị Tổng thống thứ 44 và thứ 47 của nước Mỹ.

Không chỉ ông Obama, chân dung của hai cựu Tổng thống George W. Bush và George H. W. Bush – những người cũng có mối quan hệ căng thẳng với ông Donald Trump – cũng bị dời khỏi vị trí trang trọng.

Theo hai nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN, ông Trump đã chỉ đạo nhân viên chuyển bức chân dung ông Obama lên đỉnh cầu thang lớn của Nhà Trắng, nơi hầu như không thể lọt vào tầm mắt hàng nghìn du khách tham quan mỗi ngày. Một nguồn tin cho biết chân dung của cả hai vị Tổng thống Bush cũng bị chuyển tới khu vực này.

Các nguồn tin khẳng định ông Trump tham gia trực tiếp đối với gần như mọi thay đổi về thẩm mỹ của Nhà Trắng, dù là chi tiết lớn hay nhỏ. CNN còn có được hình ảnh bức chân dung ông Obama treo ở góc chiếu nghỉ cầu thang dẫn lên khu nhà ở riêng của gia đình Tổng thống. Khu vực này bị hạn chế nghiêm ngặt, chỉ dành cho gia đình Tổng thống, mật vụ và một số ít nhân viên Nhà Trắng, hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của du khách muốn chiêm ngưỡng tác phẩm tả thực của họa sĩ Robert McCurdy.

Đây không phải lần đầu bức chân dung ông Obama bị di dời. Hồi tháng 4, nó được chuyển sang phía đối diện Sảnh Lớn và thay thế bằng bức tranh mô tả cảnh ông Trump thoát chết trong vụ ám sát ở Butler, Pennsylvania.

Ảnh chân dung của cựu Tổng thống George W. Bush được nhìn thấy ở bên trái, khi các thành viên của Ban nhạc Thủy quân Lục chiến Mỹ chơi nhạc lễ trong chuyến tham quan về đồ trang trí Giáng sinh của Nhà Trắng vào tháng 11/2021. Ảnh: Reuters.

Theo thông lệ và tiền lệ của Nhà Trắng, chân dung của các Tổng thống Mỹ gần nhất sẽ được đặt ở vị trí trang trọng nhất tại lối vào Dinh Tổng thống, dễ thấy cho khách dự sự kiện chính thức và du khách tham quan. Hiện chân dung cựu Tổng thống Joe Biden vẫn chưa hoàn thành.

Động thái lần này đánh dấu thêm một hành vi công kích đối thủ chính trị của ông Trump. Nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ông Trump và ông Obama trong những tháng gần đây. Ông Trump đã cáo buộc Obama và các thành viên chính quyền của ông phạm tội phản quốc trong cuộc bầu cử 2016 – khiến văn phòng của ông Obama hiếm hoi ra tuyên bố, gọi đây là cáo buộc “lố bịch”, “kỳ quặc” và “một nỗ lực đánh lạc hướng yếu ớt”.

Sau đó, Tổng chưởng lý Pamela Bondi đã ra lệnh triệu tập đại bồi thẩm đoàn để điều tra cáo buộc rằng giới chức cấp cao thời Obama đã tạo dựng thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga vào bầu cử 2016.

Quan hệ giữa ông Trump và gia tộc Bush cũng có nhiều lần rạn nứt. Cố Tổng thống George H. W. Bush từng gọi ông Trump là “kẻ huênh hoang” và bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vào năm 2016. George W. Bush, người bị ông Trump công khai chê là “thất bại” và “thiếu cảm hứng”, cùng phu nhân Laura Bush có dự lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025 nhưng không tham dự tiệc trưa sau đó.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng thay thế chân dung Bill Clinton và George W. Bush tại Sảnh Lớn bằng các bức của William McKinley và Theodore Roosevelt.

Truyền thống vẽ chân dung chính thức tại Nhà Trắng, do Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng tài trợ, bắt đầu từ đầu thập niên 1960 dưới thời Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy. Trước đó, việc này khá “ngẫu hứng” – do Quốc hội chi tiền, bạn bè ủy quyền, hoặc chính Tổng thống bỏ tiền túi. Trong thời hiện đại, các Tổng thống và phu nhân thường mời người tiền nhiệm, cựu nhân viên, bạn bè và gia đình đến dự lễ công bố chân dung.

“Đó là cử chỉ hào phóng của Tổng thống và phu nhân đương nhiệm khi mời tất cả những người của chính quyền tiền nhiệm trở lại”, cựu quản lý Nhà Trắng Betty Monkman nói, nhớ lại buổi lễ thời Tổng thống Johnson công bố chân dung Eleanor Roosevelt.

