Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới gồm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Danh sách 17 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII

1 - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô.

2 - Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

3 - Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

4 - Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

5 - Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

6 - Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội.

7 - Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

8 - Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

9 - Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

10 - Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

11 - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

12 - Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

13 - Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Kiểm tra Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

14 - Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

15 - Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

16 - Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

17 - Ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, Ths Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Sau đó, bà giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đến tháng 7/2024, Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.