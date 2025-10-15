Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Doãn Anh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 15/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Ba Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Phong và ông Trịnh Tuấn Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 thành viên. Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% số phiếu bầu.

Bí thư tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh: Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Doãn Anh, 58 tuổi, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Doãn Anh bằng Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng kinh qua các chức vụ Phó tư lệnh, rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4.

Tháng 11/2022, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm Thượng tướng ngày 20/10/2024.

Ngày 25/10/2024, ông Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 15/10, ông Nguyễn Doãn Anh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

