Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Tối 16/10, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tối 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Ngọc Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết, người được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và hoa chúc mừng tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị, ông Quang thể hiện tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm phát triển địa phương, được tập thể tín nhiệm. Bộ Chính trị đề nghị tập thể Thành ủy Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và tạo điều kiện để ông Lê Ngọc Quang hoàn thành tốt trọng trách, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm động lực của khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định sẽ nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Đà Nẵng.

“Tôi cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với việc cụ thể hóa và phát huy hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Đà Nẵng”, ông Quang nói.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành, phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Đà Nẵng.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày (16/10), tại Đắk Lắk đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.