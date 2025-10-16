Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Tối 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.
Ông Lê Ngọc Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết, người được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị.
Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị, ông Quang thể hiện tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm phát triển địa phương, được tập thể tín nhiệm. Bộ Chính trị đề nghị tập thể Thành ủy Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và tạo điều kiện để ông Lê Ngọc Quang hoàn thành tốt trọng trách, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm động lực của khu vực.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định sẽ nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Đà Nẵng.
“Tôi cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với việc cụ thể hóa và phát huy hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Đà Nẵng”, ông Quang nói.
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành, phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Đà Nẵng.
Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày (16/10), tại Đắk Lắk đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Báo chí.
Ông Lê Ngọc Quang từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 23/6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới), sau khi tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị hợp nhất.
Ngày 5/10/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.