Anh thắt chặt thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ em

Theo hướng dẫn mới nhất, trẻ em dưới 2 tuổi không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử, trong khi trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên sử dụng tối đa một giờ mỗi ngày.

Chính phủ Anh vừa đưa ra khuyến cáo chính thức yêu cầu các bậc phụ huynh hạn chế thời gian sử dụng màn hình của trẻ nhỏ nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất. Theo hướng dẫn mới nhất, trẻ em dưới 2 tuổi không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử, trong khi trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên sử dụng tối đa một giờ mỗi ngày.

Các nhà chức trách lo ngại việc lạm dụng máy tính bảng, điện thoại hoặc tivi trong thời gian dài có thể gây gián đoạn giấc ngủ, đồng thời lấn át các hoạt động vui chơi và tập luyện thể thao cần thiết. Động thái này đánh dấu sự can thiệp mạnh mẽ nhất của London vào thói quen kỹ thuật số của trẻ em sau khi thừa nhận rằng các gia đình đang phải đơn độc trong cuộc chiến với các thiết bị công nghệ.

Số liệu từ chính phủ Anh cho thấy có tới 98% trẻ 2 tuổi sử dụng màn hình hàng ngày và 25% phụ huynh thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen này của con cái. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chính phủ sẽ không để cha mẹ phải tự đối mặt với thử thách này và cam kết cung cấp những lời khuyên rõ ràng, thực tế giữa bối cảnh thông tin trực tuyến đang gây nhiễu loạn.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên để thiết bị tránh xa bữa ăn và khoảng thời gian một giờ trước khi đi ngủ. Thay vào đó, phụ huynh được khuyên nên cùng xem các nội dung phù hợp với lứa tuổi để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng xã hội cho trẻ.

Bên cạnh các hạn chế về thời gian, hội đồng chuyên gia cũng cảnh báo nên tránh các video ngắn trên mạng xã hội hoặc một số loại đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các công nghệ hỗ trợ dựa trên màn hình dành cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt sẽ không bị áp dụng các giới hạn chung này.

Anh quốc cùng nhiều chính phủ châu Âu như Pháp, Đan Mạch và Hà Lan đang thúc đẩy các yêu cầu xác minh độ tuổi và an toàn mới để giảm thiểu rủi ro từ nạn bắt nạt qua mạng và nội dung độc hại. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Google đang phải đối mặt với các vụ kiện về thiết kế sản phẩm gây nghiện và có hại cho người dùng trẻ tuổi tại Mỹ.

Theo Reuters