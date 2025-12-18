Ông Putin bác bỏ cảnh báo Nga tấn công châu Âu, cáo buộc NATO “thổi phồng chiến tranh”

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc Moscow sắp tấn công châu Âu, cho rằng NATO cố tình thổi phồng mối đe dọa để kích động tâm lý chiến tranh và biện minh cho việc tăng cường quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho xung đột, đồng thời bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga là “dối trá và vô nghĩa”.

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12, ông Putin cho biết tình hình địa chính trị toàn cầu hiện vẫn “căng thẳng” và ở một số khu vực thậm chí “vô cùng nghiêm trọng”.

Ông cáo buộc các quốc gia NATO đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn” thông qua việc tăng cường và hiện đại hóa các lực lượng tấn công, đồng thời “tẩy não” người dân bằng những tuyên bố rằng một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Nga đang đến gần.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng đây là sự dối trá, vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa về một mối đe dọa tưởng tượng nào đó từ Nga đối với các quốc gia châu Âu. Nhưng điều này đang được thực hiện một cách có chủ đích”, ông Putin nói, đồng thời cho rằng các quan chức Liên minh châu Âu đã “quên đi trách nhiệm của mình” và bị chi phối bởi những lợi ích chính trị ngắn hạn, cá nhân hoặc mang tính phe nhóm.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga luôn tìm cách giải quyết các xung đột và mâu thuẫn bằng con đường ngoại giao, miễn là vẫn còn dù chỉ một cơ hội nhỏ.

“Trách nhiệm cho việc không nắm bắt những cơ hội đó hoàn toàn thuộc về những người tin rằng họ có thể nói chuyện với chúng tôi bằng sức mạnh”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho biết Moscow ủng hộ “sự hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” với Mỹ và các quốc gia châu Âu, cũng như việc xây dựng một hệ thống an ninh thống nhất trên toàn khu vực Á-Âu. Ông cũng đề cập riêng tới những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán song phương với Washington.

“Đáng tiếc là điều này không thể nói về ban lãnh đạo hiện nay của hầu hết các quốc gia châu Âu”, ông Putin nói thêm.

Ông khẳng định rằng Moscow nhận thức rõ, trong bất kỳ bối cảnh quốc tế nào, lực lượng vũ trang Nga vẫn là bảo đảm then chốt cho chủ quyền, độc lập, an ninh, tương lai và thế cân bằng chiến lược của đất nước.

Theo RT