Tổng thống Putin: Tên lửa Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến trước cuối năm nay

Công nghệ quân sự tiên tiến là yếu tố then chốt đối với năng lực răn đe hạt nhân của quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới được Nga phát triển sẽ chính thức đưa vào trực chiến trước khi năm nay kết thúc, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 17/12 trong bài phát biểu quan trọng trước Bộ Quốc phòng Nga.

Nhà lãnh đạo Nga điểm lại những thành tựu quân sự trong năm qua và vạch ra các mục tiêu chính sách, trong đó có nghiên cứu quân sự. Ông xếp Oreshnik cùng một loạt vũ khí khác được thiết kế nhằm “bảo đảm thế cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới”.

Các hệ thống khác được ông nhắc tới gồm tên lửa hành trình Burevestnik có tầm bắn không giới hạn và thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, cả hai đều sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Theo ông Putin, các chương trình này đã đạt những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển trong năm nay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những hệ thống đó, tinh chỉnh và hoàn thiện chúng, nhưng thực tế là chúng tôi đã có trong tay”, ông Putin nhấn mạnh.

Moscow lần đầu công bố hệ thống Oreshnik sau khi sử dụng nó trong một cuộc tấn công vào một nhà máy vũ khí tại Ukraine hồi tháng 11/2024, hành động được Nga mô tả là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công. Tên lửa này được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể nhắm tới mục tiêu riêng biệt.

Trước đó, ông Putin từng so sánh biến thể thông thường được sử dụng trong cuộc tấn công tại Ukraine với một vũ khí hạt nhân công suất thấp về mức độ hủy diệt. Nga sau đó cũng thông báo kế hoạch triển khai một số hệ thống Oreshnik tại Belarus, đồng minh quân sự chủ chốt của Moscow.

Trong cuộc họp, ông Putin cũng nêu bật tiến triển trong quá trình hiện đại hóa quân đội Nga, chỉ đạo quân đội nghiên cứu kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine để phát triển vũ khí mới, đề cập các vấn đề về phục hồi y tế và cung cấp dịch vụ xã hội cho binh sĩ, đồng thời cảnh báo các lãnh đạo phương Tây đang tìm cách leo thang căng thẳng rằng lập trường của họ là “vô trách nhiệm”.

Theo ông Putin, Nga “đã tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho những mâu thuẫn và xung đột chừng nào còn tồn tại dù chỉ là hy vọng mong manh nhất về thành công. Những ai tự thuyết phục mình rằng có thể nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ của vũ lực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cơ hội bị bỏ lỡ đó”, ông nhấn mạnh.

Theo RT