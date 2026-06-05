WHO: Thực phẩm bẩn khiến 866 triệu người trên thế giới mắc bệnh, 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm

Báo cáo của WHO chỉ rõ thực phẩm không an toàn gây nên bệnh tật, tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ, và cần hành động phòng ngừa từ các chính phủ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/6 công bố số liệu mới nhất cho thấy thực phẩm không an toàn gây ra khoảng 866 triệu ca mắc bệnh và 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh do ăn phải thực phẩm không an toàn cao gần gấp ba lần so với trẻ lớn hơn và người trưởng thành.

WHO công bố báo cáo này trước Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới (World Food Safety Day) 7/6. Báo cáo đánh giá 42 loại mối nguy chính trong thực phẩm trên toàn cầu trong giai đoạn 2000–2021, bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và các chất hóa học độc hại.

WHO đã phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn 2000–2021, cho biết nhiều trường hợp bệnh do thực phẩm không an toàn hoàn toàn có thể được phòng ngừa thông qua các biện pháp như: Cải thiện chất lượng nước uống, nâng cao vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, thúc đẩy áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm như khử trùng, thanh trùng và bảo đảm các nhóm dân cư dễ bị tổn thương được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Kể từ năm 2000, gánh nặng tổng thể của các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã giảm xuống, nhưng sự chênh lệch giữa các khu vực vẫn rất lớn. Châu Phi và Đông Nam Á là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mặc dù trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chỉ chiếm khoảng 9% dân số thế giới, nhưng số ca mắc bệnh lây truyền qua thực phẩm ở nhóm này lại chiếm gần 1/3 tổng số ca bệnh toàn cầu. Ảnh: Worldjournal.

WHO cho biết nguyên nhân của phần lớn các bệnh lây truyền qua thực phẩm là do tiếp xúc với các tác nhân sinh học nguy hại, bao gồm vi khuẩn, virus và ký sinh trùng trong thực phẩm. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong do tiếp xúc với các mối nguy hóa học trong thực phẩm lại chiếm tới 73% tổng số ca tử vong liên quan đến thực phẩm. Trong khi đó, việc hấp thụ các chất hóa học độc hại cũng gây ra số ca tử vong khá lớn, chủ yếu liên quan đến ngộ độc asen (thạch tín) và ngộ độc chì. Việc phơi nhiễm các chất này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Số liệu cho thấy mặc dù trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chỉ chiếm khoảng 9% dân số thế giới, nhưng số ca mắc bệnh lây truyền qua thực phẩm ở nhóm này lại chiếm gần 1/3 tổng số ca bệnh toàn cầu, đặc biệt là các bệnh tiêu chảy, vốn có thể gây tử vong.

Các chất độc hóa học như methyl thủy ngân (methylmercury) và chì khi xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm có thể gây tổn thương não bộ đang phát triển của trẻ em, dẫn đến các vấn đề thần kinh và phát triển kéo dài suốt đời.

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết thực phẩm không an toàn từ lâu đã là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng mức độ thiệt hại do vấn đề này gây ra vẫn chưa được nhận thức đầy đủ. Theo ông, bộ dữ liệu đánh giá mới nhất đã giúp lấp đầy khoảng trống đó, tạo cơ sở để các chính phủ ưu tiên triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo Dongfang, Worldjournal